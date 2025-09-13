मराठवाडा

Hingoli News: अडीच तासांची थरारक प्रतीक्षा; पुरात अडकलेल्या युवकाला ग्रामस्थांनी जीव धोक्यात घालून वाचवले

Flood Rescue: दारेफळ शिवारात पुरात अडकलेल्या संतोष लांडगे यांना ग्रामस्थांनी दोन तासांच्या थरारानंतर वाचवले. अंधार आणि पुराच्या परिस्थितीत, त्यांचा जीव वाचवणाऱ्या ग्रामस्थांचे कौतुक होत आहे.
हिंगोली : चारही बाजूने पुराचे पाणी, काळाकुट्ट अंधार,वरतून पाऊस,निर्मनुष्य परिसर अशा बिकट परिस्थितीत एका झुडपाला धरून जीव मुठीत धरून बसलेल्या युवकाची अडीच तासाच्या प्रतीक्षेनंतर ग्रामस्थांच्या मदतीने झालेली सुटका हा थरार वसमत तालुक्यातील दारेफळ शिवारात शुक्रवारी रात्री घडला.

