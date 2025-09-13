Hingoli News: अडीच तासांची थरारक प्रतीक्षा; पुरात अडकलेल्या युवकाला ग्रामस्थांनी जीव धोक्यात घालून वाचवले

हिंगोली : चारही बाजूने पुराचे पाणी, काळाकुट्ट अंधार,वरतून पाऊस,निर्मनुष्य परिसर अशा बिकट परिस्थितीत एका झुडपाला धरून जीव मुठीत धरून बसलेल्या युवकाची अडीच तासाच्या प्रतीक्षेनंतर ग्रामस्थांच्या मदतीने झालेली सुटका हा थरार वसमत तालुक्यातील दारेफळ शिवारात शुक्रवारी रात्री घडला. .तालुक्यातील बळेगाव येथील संतोष लांडगे हे एका खाजगी मोबाईल कंपनीत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. शुक्रवारी ते जवळाबाजार येथे गेले होते. पावसामुळे त्यांना जवळाबाजार येथे काही वेळ थांबावे लागले. रात्री जवळा बाजार येथून करंजी दारेफळ मार्गे ते गावाकडे निघाले असता आठ वाजेच्या सुमारास दारेफळ शिवारातील एका ओढ्यावरील पुलावर पुराचे पाणी आले होते. .Gadchiroli Bus Accident : बस फलाट ओलांडून प्रवाशांमध्ये घुसली; अचानक झाले ब्रेक फेल, तिघे जखमी.पुलाच्या अलीकडच्या बाजूला पाणी कमी असल्याने त्यांना अंधारात पाण्याचा अंदाज आला नाही त्यांनी दुचाकी चालवत पुढे गेले असता पुलावर मध्यभागी आल्यावर त्यांना समोरील दृश्य पाहून धडकी भरली. अर्ध्यावून अधिक पुलाचा भाग हा पूर्णपणे पाण्यात गेला होता समोर दुचाकीच्या प्रकाशात सर्वत्र पाणी दिसत होते त्यामुळे त्यांनी जागीच थांबण्याचा निर्णय घेतला त्याचवेळी मागे वळून पाहिले असता मागे देखील पाण्याचा मोठा प्रवाह दिसून आला त्यामुळे मागेपुढे सर्वत्र पाणी दिसू लागेल आपण फसलो याची त्यांना जाणीव झाली त्यामुळे दुचाकीच्या उजेडात त्यांनी पुलावर असलेले एका झुडपाला धरून ठेवले हळूहळू पुलावर पाणी वाढू लागले काही वेळा त्यांची दुचाकी अर्धी बुडाली त्यामुळे दुचाकीचा प्रकाश देखील बंद झाला त्यांनी तातडीने गावाकडे संपर्क साधला तसेच दारेफळ येथील काही मित्रांना फोन केले..गावाकडे देखील पूर परिस्थिती असल्याने बळेगाव येथून तात्काळ मदत मिळाली नाही परंतु दारेफळ येथील ग्रामस्थ पुलाजवळ आले परंतु अंधारात त्यांनाही संतोष हे कुठे दिसत नव्हते तसेच आवाजही येत नव्हता. ग्रामस्थ पुलाच्या दुसऱ्या बाजूने हक्का मारत होते तर संतोष अलीकडच्या बाजूने परंतु पावसाचा आणि पुराचा आवाज यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नव्हता काही वेळेला पुलाच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ जमा झाले..परंतु पूल परिसरात दोन्ही बाजूला ४०० मीटर अंतरापर्यंत पुराचे पाणी होते अखेर साडेदहाच्या सुमारास ग्रामस्थांनी दोरीच्या साह्याने गटागटाणे पूल ओलांडाचा निर्णय घेतला आणि मध्यभागी संतोष लांडगे आढळून आले दोरीच्या साह्याने त्यांना बाहेर काढण्यात आले दुचाकी त्यांनी तिथे सोडून दिली जेव्हा त्यांना बाहेर काढले तेव्हा त्यांची दुचाकी पूर्णपणे पाण्यात होती त्यामुळे पुराची भीषणता दिसून आली. काही वेळानंतर हट्टा पोलिसांचे पथक दाखल झाले. संतोष लांडगे यांना त्यांच्या घरी सोडण्यात आले..दारेफळच्या ग्रामस्थांचा जीव धोक्यात घालून केली मदतसंतोष लांडगे हे पुलाच्या मध्यभागी पुरात अडकले होते अशा परिस्थितीत दारेफळ येथील ग्रामस्थांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालत संतोष लांडगे यांना वाचवले यामुळे दारेफळ येथील ग्रामस्थांचे कौतुक होत आहे..Robbery in Nagpur : लुटपाट करण्यासाठी सुरक्षा रक्षकाचा खून; तिघांना अटक, पिझ्झा डिलिव्हरी बॉयलाही लुटले.पुराचा प्रवाह एवढा होता की आता आपण वाहून जातो अशी भीती वाटू लागली परंतु दैव बलवत्तर म्हणून केवळ वाचलो. दारेफळच्या ग्रामस्थांनी देव दुतासारखे येऊन आपल्याला वाचवले त्यांचे उपकार आयुष्यभर विसरणार नाहीसंतोष लांडगे बळेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.