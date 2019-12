पोलिसांच्या महिलां, मुलींसाठी टीप्स...काय आहेत वाचा.... 

नांदेड : जिल्ह्यात महिला व मुलींच्या बाबतीत छेडछाड व विनयभंगासारख्या घटना वाढत असल्याने महिला वर्गात असुरक्षीततेची भावना निर्माण झाली आहे. जिल्हा व शहरातील महिलांना भयमुक्त वातावरणात फिरता यावे यासाठी पोलिसांनी काही टीप्स त्यांच्या सुरक्षेसाठी दिल्या आहेत. पोलिसांच्या या टीप्सचा वापर महिला वर्गानी करावा व त्यानुसार आपले आचरण करावे असे आवाहन जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे. हेही वाचा --चोरट्याकडून दोन दुचाकी व ११ मोबाईल जप्त या आहेत टीप्स ँ महिलांनी आपल्या घरातून बाहेर पडताना घरच्या व्यक्तींना सांगून बाहेर पडावे, कोणत्याही अनोळखी पुरूषास किंवा मुलांना निर्जन ठिकाणी भेटणे टाळावे.

ँ रात्रीच्या वेळी निर्जन स्थळी जाणे टाळावे.

ँ त्याचप्रमाणे आपला कोणी पाठलाग करत आहे किंवा पाळत ठेवत आहे, ओळख नसतांना ओळख वाढविणय्चा प्रयत्न करीत असे आढळल्यास आपले प्रीन्सीपल किंवा घरच्यांना किंवा पोलिसांना त्याची माहिती द्यावी.

ँ तोंडाला स्कार्फ बांधून फिरणे निदान रात्रीच्या वेळी टाळावे.

ँ आपला पत्ता. खासगी माहिती, फोन नंबर अनोळखी मुलांना किंवा इतर व्यक्तीस देणे टाळावे.

ँ मुलींनी आपल्या मैत्रीणी, मित्र त्यांचे नाव, फोन नंबर, पत्ताया विषयी पालकांना सविस्तर माहिती देऊन ठेवावी.

ँ एखाद्या मुलांकडून तुम्हाला प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष त्रास होत असेल तर लगेच आपल्या पालकांना, मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य तसेच पोलिसांना कळवावे.

ँ त्यामुळे त्यांच्यावर कारावई करणे किंवा प्रतिबंध करणे शक्य होईल.

ँ व्हाट्सअप, फेसबुक व इतर सोशल मिडीया वापर करत असतांना अनोळखी व्यक्तीचे फ्रेंड रिक्वेस्ट स्विकारु नये, तसेच ओळख वाढवु नये आणि आपले वैयक्तीक फोटो शेअर्स करु नये.

ँ स्वत : चे वैयक्तीक फोटो सोशल मिडीयावर अपलोड करत असतांना सेक्युरीटी सेटींगमध्ये जावून आपले फोटो सेक्युअर करुन घ्यावे. या टोल फ्री क्रमांकाचा वापर करा महिला व मुलींना काही प्रवासात किंवा एकांतात अडचण आली असेल तर जवळच्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा. तसेच १०९१ या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी. यासोबतच लहान मुलांसाठी १०९८ या टोलफ्री क्रमांकाचा वापर करावा. हे दोन्ही क्रमांक चोवीस तास सुरू असते. तसेच जिल्ह्यातील महिला व मुलींसाठी पोलिस अधिक्षक कार्यालयातील महिला सहाय्य कक्षाचा ०२४६२-२४०४३१ आणि ०२४६२-२३४७२० या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले.

-विजयकुमार मगर, पोलिस अधिक्षक, नांदेड.

