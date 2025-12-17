मराठवाडा

Umarga News : ‘त्या’ जीवलग वर्गमित्रांवर एकाच सरणावर अंत्यसंस्कार

औसा तालुक्यात झालेल्या भीषण अपघातात काळाची झडप
akash jadhav and prakash suryavanshi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
उमरगा (जि. धाराशिव) - ते दोघे एकाच वर्गातील, दोघांचे गावही एकच. उच्चशिक्षण घेऊन स्वप्नपूर्तीचे ध्येय उराशी बाळगून एमसीएचा पेपर झाल्यानंतर गावाकडे परतणाऱ्या या जीवलग मित्रांवर काळाने झडप घातली.

umarga
accident
death
Life

