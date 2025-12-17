Umarga News : ‘त्या’ जीवलग वर्गमित्रांवर एकाच सरणावर अंत्यसंस्कार

उमरगा (जि. धाराशिव) - ते दोघे एकाच वर्गातील, दोघांचे गावही एकच. उच्चशिक्षण घेऊन स्वप्नपूर्तीचे ध्येय उराशी बाळगून एमसीएचा पेपर झाल्यानंतर गावाकडे परतणाऱ्या या जीवलग मित्रांवर काळाने झडप घातली..सोमवारी (ता.१५) सायंकाळी झालेल्या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. दरम्यान, नेहमी सोबत असणाऱ्या या जीवलग मित्रांवर मंगळवारी (ता. १६) एकाच सरणावर अंत्यसंस्कार आले. हे दृश्य पाहून ग्रामस्थांचे मन हेलावून गेले..प्रसाद भीम सूर्यवंशी (वय २२), आकाश ऊर्फ ओमकार बंडू जाधव (वय २३, दोघेही रा. मूळज, ता. उमरगा) अशी मृतांची नावे आहेत. हे दोघे जीवलग मित्र होते. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत ते उच्चशिक्षण घेऊन स्वप्नपूर्तीसाठी प्रयत्नशील होते. सोमवारी (ता. १५) ते दोघे लातूर येथे एम.सी.ए.चा दुसरा पेपर झाल्यानंतर गावाकडे परत निघाले असताना काळाने झडप घातली..सायंकाळी ते किल्लारीजवळील जोगन चिंचोली (ता. औसा) पाटीजवळ असताना चुकीच्या दिशेने आलेल्या भरधाव कारने त्यांच्या दुचाकीला जोरात धडक दिली. या भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. हे वृत्त समजताच गावावर शोककळा पसरली. मंगळवारी मूळज येथील स्मशानभूमीत या दोन्ही जीवलग वर्गमित्रांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.