मराठवाडा

Latur Flood: तेरणा नदीला पूर, रस्ते बंद अनेक, गावांचा संपर्क तुटला, राज्य मार्ग बंद; कोकळगाव, लिंबाळा बंधऱ्यावरून पाणी पडले

Terna River Flood: तेरणा नदीच्या पूरामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून, नदीचे पाणी पात्राबाहेर येऊन शेतीला मोठा फटका बसला आहे. राज्य मार्ग बंद झाल्यामुळे गावांमध्ये जनजीवण विस्कळीत झाले आहे.
Latur Flood

Latur Flood

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राम काळगे

निलंगा : निलंगा तालुक्यातील तेरणा नदीला मोठा पूर आला असून या नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. कांही मुख्य रस्ते बंद झाल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. माकणी प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्यामुळे सध्या पाण्याचा प्रवाह वाढत चालला आहे.

Loading content, please wait...
Latur
rain
water
River
flood hit villages

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com