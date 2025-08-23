Agriculture Loss: वर्षभर कसं भागायचं? खरीप पीक पाण्यात; चांगल्या उत्पन्नाच्या आशेवरही फेरले पाणी

वाशी : काबाडकष्ट करून जगवलेले पंधरा एकरांतील पीक रात्रभर झालेल्या धो-धो पावसाने अक्षरशः नासले. पाऊस पडून आठवडा उलटला तरी शेतात अजूनही पाण्याचे तळे साचले आहे. याच पाण्याखाली पीक गेल्याने खरीप हंगामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आशेवरही पाणी फिरल्याने शेतकरी हताश झाले आहेत..त्यामुळे दसरा, दिवाळी सणासह ‘वर्षभर कसं भागायंच’, असा सवाल शेतकऱ्यांना सतावत आहे. आतापर्यंत पिकासाठी कर्ज काढून केलेला खर्च कसा फेडायचा या चिंतेन रात्र रात्र झोप लागणं अवघड झालंय, अशी व्यथा अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या तरुण शेतकरी नागेश विश्वेकर यांनी मांडली असून हीच परिस्थिती तालुक्यातील अन्य शेतकऱ्यांची आहे..बीकॉमपर्यंतचे शिक्षण घेतलेले नागेश विश्वेकर यांनी गेल्या काही वर्षांपासून शेती करण्यास सुरवात केली. १५ एकर क्षेत्रावर ते सोयाबीन, मूग, उडिदाचे पीक खरीप हंगामात घेतात. पण, दरवर्षी काही ना काही अडचणींमुळे लागवडीवर झालेल्या खर्चाएवढेही उत्पन्न शेतीतून हातात पडत नाही. पण, यावर्षी तरी चांगला फायदा होईल या आशेने दरवर्षी ते नव्या जोमाने पेरणी करतात. यावर्षी पावसाने समाधानकारक हजेरी लावल्याने पीक परिस्थिती चांगली होती. त्यामुळे चांगल उत्पन्न मिळेल अशी आशा बाळगून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पुढच्या वर्षभरात काय काय करायचे ठरवले होते. .पण, कशाचे काय १४ ऑगस्टच्या रात्री झालेल्या मुसळधार पावसाने होत्याचे नव्हेत झाले अन सगळी स्वप्न फडात साचलेल्या पाण्यात विरघळून गेली. आता पुढच्या वर्षभरासाठी काय करायचं अन् उदरनिर्वाह कसा भागवायचा हा एकच प्रश्न डोक्यात आहे. घरात वयोवृद्ध आई-वडील, पत्नी व दोन मुले असून, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासह मुलांचे शिक्षण आई-वडिलांच्या औषधोपचाराचा खर्च भागवावा लागतो. हा खर्च भागविताना अनेकवेळा उधारी, उसनवारी करण्याची वेळ येते..यंदा आतापर्यंत जमिनीची मशागत, बियाणे, खतासाठी जवळपास दोन लाख रुपये खर्च कर्ज काढून केला आहे. पाच एकरवर सोयाबीन, मूग व उडीद घेतले होते. पीकही चांगलेच बहरले होते; परंतु एकाच पावसामुळे सगळेच पीक पाण्याखाली गेल्याने हातात काही उत्पन्न येईन, असे वाटत नाही. फडात असलेल्या सोयाबीनला बाहेर काढायलाही खर्च करावा लागणार आहे. आजारी आई-वडिलांची औषधे, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च तसेच पुढच्या रब्बीचा खर्च कसा भागवायचा या चिंतेने झोप उडाल्याचे सांगत कुटुंब जगविण्यासाठी आता एकमेव पर्याय हा खासगी सावकाराकडून व्याजाने पैसै घेणे हाच असल्याची व्यथा विश्वेकर यांनी मांडली आहे. अशीच अवस्था तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांची असल्याने शासनाने तत्काळ नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून केली जात आहे..अनुदान, कर्जमाफी देण्याची मागणीतालुक्यात खरिपातील सर्वसाधारण पेरणीचे एकूण क्षेत्र ४५ हजार ४२५ हेक्टर आहे. त्यापैकी ४३ हजार ३८१ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यामध्ये तब्बल ४१ हजार ३७० हेक्टरवर शेतकऱ्यांची आर्थिक भिस्त असलेल्या सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. मात्र, अतिवृष्टीने या सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून शासनाने सरसकट शेतकऱ्यांना अनुदान, पीकविमा, कर्जमाफी देऊन ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे..Electric Shock : भोगाव देवी शिवारात विजेच्या धक्क्याने शेतमजुराचा मृत्यू.अतिवृष्टीने तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त पिकांच्या पंचनाम्याचे काम सुरू असून, लवकरच पंचनाम्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर झालेल्या नुकसानीची पीकनिहाय प्रत्यक्ष माहिती मिळाल्यानंतर वरिष्ठांना नुकसानीचा अहवाल देण्यात येणार आहे.- प्रकाश म्हेत्रे, तहसीलदार, वाशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.