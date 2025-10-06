Dharashiv Rain: ताज्या जखमांवर पुन्हा पावसाचे पाणी; कळंब तालुक्यात पुन्हा नुकसान, नदीकाठच्या सोयाबीनच्या गंजीही गेल्या वाहून

कळंब : ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांत मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांच्या नदीकाठच्या जमिनी पिकांसकट वाहून गेल्या. त्यातच २९ सप्टेंबरनंतर पावसाने विश्रांती घेतली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेतात सोयाबीनची गंजी करून ठेवलेल्या होत्या..मात्र, शनिवारी (ता. चार) कळंब तालुक्यातील आठही महसूल मंडळांत मुसळधार पाऊस पडला. त्यामुळे वाशीरा आणि मांजरा नदीच्या कडेला काढून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गंजी पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या. नदीकाठच्या १५० ते २०० शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. तालुक्यातील पाडोळी येथील ओढ्याला आलेल्या पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला..कळंब तालुक्यात पुन्हा मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळित केले आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून, महत्त्वाचे रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. वाहतूक ठप्प झाल्याने नागरिकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत..वाशीरा नदी, इटकूर-भोगजी रस्त्यावरील नदीला पूर आला होता. त्यामुळे सकाळी नऊपर्यंत या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. तालुक्यातील बाभळगाव परिसरात थेट गावात पाणी शिरल्याने अनेक घरांत पावसाचे पाणी साचले आहे. संसारोपयोगी साहित्य भिजून खराब झाले..Osmanabad Heavy Rain : भूम तालुक्यात पावसाचा हाहाकार! पाझर तलाव फुटल्याने एका महिलेचा वाहून जाऊन मृत्यू, तर अनेक जनावरे दगावली.दरम्यान, तालुक्यात पावसाने दुसऱ्यांदा थैमान घातल्यामुळे नद्या आणि ओढे प्रचंड वेगाने वाहत आहेत. निपाणी-पाडोळी ओढ्याला पूर आला. या पुरात वाहून पाडोळी येथील विजयकुमार सत्यनारायण जोशी (वय ४३) या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. रविवारी सकाळी सहाला शेतकरी जोशी हे दूध आणण्यासाठी आणि जनावरांना चारा देण्यासाठी शेतात गेले होते. शेतातून घरी परत येत होते; मात्र पाण्याचा अंदाज न आल्याने निपाणी ते पाडोळी ओढ्याच्या पुरात ते वाहून गेले. मुरूड येथील शासकीय रुग्णालयात मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करण्यात आली..शेतशिवार झाले जलमयमुसळधार पावसाने सर्वात मोठा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसला आहे. खामसवाडी शिवारात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्याने शेतात साचलेल्या पाण्यामुळे उभे पीक आडवे पडले आहे. सोयाबीन, तूर यांसारख्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकतीच सावरू लागलेली शेती पुन्हा उद्ध्वस्त झाली आहे. तालुक्यातील दहिफळ येथील तेरणा नदीची पाणीपातळी धोक्याच्या टप्प्यावर पोचली होती. वाशीरा आणि मांजरा नदीच्या पुरामुळे शेतीचेही नुकसान होत आहे. धनेश्वरी बोरगाव येथील चंद्रसेन चोरघडे या शेतकऱ्यांसह अनेकांना आर्थिक झळ बसली आहे..वाहतुकीवरही झाला परिणामखबरदारीचा उपाय म्हणून अंदोरा-बाभळगाव रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागाला जोडणारे कोठाळवाडी, भोगजी आणि खामसवाडी-मोहा हे रस्ते जलमय झाले आहेत. ग्रामस्थांना आता लांबच्या आणि खडतर पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे.. पाऊस उघडला म्हणून उरलंसुरलं सोयाबीन काढून गंज लावून ठेवलं. काय माहीत असला पाऊस पडल म्हणून.. रात्री झोपेत असताना, घरावरील पत्रे मुसळधार पावसाच्या थेंबानी टपटप वाजायला लागलं. झोप उडाली. रात्रभर जागच राहिलो. पहाटे सहा वाजता रानात गेलो, ५५ ते ६० क्विंटल उत्पादनाची अपेक्षा असलेलं सोयाबीन पुरात वाहून गेलं.- चंद्रसेन चोरघडे, बोरगाव. ता. कळंब. चार तारखेला पाऊस पडणार असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला होता.पण असा आभाळ फाटून पाऊस पडेल असे वाटतं नव्हतं. पावसाच्या तोंडातून वाचलेले सोयाबीन काढून भरडून शेतात तळवट टाकून झाकून ठेवलं होतं. रात्री अचानक मुसळधार झालेल्या पावसानं सोयाबीनचा चिखल झाला.- मनोज गंभिरे, इटकूर, ता. कळंब..Chh. Sambhajinagar: लासूर स्टेशन परिसरात दुर्दैवी घटना; विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू, अग्निशमन दलाने बाहेर काढला मृतदेह. यापूर्वीच सोयाबीनसह जमीन खरवडून गेली. आमची जमीन वाशीरा नदी काठावर आहे. पावसाने उघडीप दिली म्हणून सहा हजार रुपये एकरी सोयाबीन काढणीला मजूराला दिला. काढून नदीकाठ गंजी घालून झाकून ठेवलं. पण पुरात सोयाबीनची गंजी वाहून गेली.- नामदेव सांगळे, बोरगाव. शासनाने आमची झालेली आर्थिक हानीची भरपाई दिली तरी नुकसान भरून येणार नाही. आता काहीच उरलं नाही. फक्त डोळ्यात पाणी उरलं हो... उरलं सुरलं सोयाबीन गेलं.- काका लांडगे, खोंदला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.