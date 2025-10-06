Dharashiv Rain: धाराशिवच्या चार तालुक्यांत मुसळधार पाऊस; पाच दिवसांच्या खंडानंतर पुन्हा जोरदार तडाखा

धाराशिव : थैमान घालणाऱ्या पावसाने पाच दिवस उघडीप दिल्यानंतर शनिवारी (ता. चार) मध्यरात्रीपासून आज पहाटेपर्यंत पुन्हा झोडपून काढले. जिल्ह्यातील कळंब, भूम, धाराशिव व वाशी तालुक्यांत आकाश फाटल्यागत पाऊस झाला..त्यामुळे शेतशिवार पुन्हा पाण्याखाली गेले. अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. पूरस्थितीमुळे रस्ते वाहतूक कोलमडल्याने जनजीवन विस्कळित झाले. पुरात वाहून गेल्याने एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आहे..अतिवृष्टी, पूरस्थितीनंतर झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे, मंत्र्यांचे पाहणी दौरे सुरू असताना जिल्ह्यातील चार तालुक्यांत मुसळधार पाऊस झाला. विशेष म्हणजे पाच दिवस पावसाने उसंत घेतली होती, कडक ऊन पडू लागले होते. त्यामुळे शेतकरी उरलेसुरले सोयाबीन काढणीत व्यस्त होते. अशा क्षेत्रात पुन्हा पाणीच पाणी झाले..कळंब तालुक्यातील स्थिती ः तालुक्यातील आठही महसूल मंडळांत पावसाचे दुसऱ्यांदा थैमान. वाशिरा आणि मांजरा, इटकूर-भोगजी मार्गालगत वाहणाऱ्या नदीला पूर. बाभळगावात अनेक घरांत पाणी शिरून संसारोपयोगी साहित्य भिजले. सापनाई येथे पावसाचा रुद्रावतार. पाडोळीत पुरात वाहून गेल्याने विजयकुमार जोशी (वय ५१) या शेतकऱ्याचा मृत्यू. देवधानोरा परिसरात अतिवृष्टीचा कहर, अनेक ठिकाणी घरांत पाणी शिरले, एकुरका नदीच्या महापुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान..Vasmat Heavy Rain : वसमतला ढगफुटी सदृश्य पाऊस! शेतशिवाराला नद्यांचे स्वरूप; आखाडे गेले वाहून, पाच गावांचा संपर्क तुटला.भूम तालुक्याला फटका नद्यांना महापुराचे स्वरूप, दिंडोरी गावाचा संपर्क तुटला, भूम-जामखेड, तसेच भूमहून बार्शीला जाणारे तिन्ही मार्ग बंद. धाराशिव तालुका तडवळे, ढोकी परिसरात तेरणा नदीच्या पट्ट्यात पुन्हा आभाळ फाटले. तेरणाकाठी दुतर्फा सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंतच्या शेतांत पाणी शिरल्याने सोयाबीन गंजी वाहून गेल्या. लातूर- बार्शी, धाराशिव- ढोकी, कसबे तडवळे-खामगाव, गौर-भोसा, वाघोली-गौर हे मार्ग दिवसभर बंद. वाशी तालुक्याच्या विविध भागांतही जोरदार पाऊस झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.