Crop Damage: पावसानं उभं पीक पाण्याखाली गेलं; शेतकरी हतबल, जमिनी खरडून गेल्या; पशुधनही वाहून गेल्याने चिंता

केज : पावसाने शेतातील उभं पीक पाण्याखाली गेलं, घरी जावं तर घरच पावसाने पडलेलं आहे. शेतात जावं तर मन उदास होतंय, देवा, जावं तरी कुठं? अशा केविलवाण्या भावना शेतकरी अशोक शिंदे (रा. जाधवजवळा, ता. केज) यांनी व्यक्त केल्या..तालुक्यात पावसामुळे मांजरा, लेंडी, बोभाटी आणि उंदरी नद्यांना पूर आला आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे पशुधन पुराच्या पाण्यात वाहून गेले आहे. शेतजमीन खरडून गेल्यामुळे आणि पिकांत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यामुळे शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे..तालुक्यात पावसामुळे हाहाकार माजला असून, मांगवडगाव येथील जाधव वस्तीतील शरद जाधव यांच्या दोन शेळ्या आणि तीन पिले ओढ्याच्या पुरात वाहून गेली असून, ती दगावली आहेत. कोठी गावाजवळील नदीवरील बंधाऱ्याला भगदाड पडल्याने बंधाऱ्यातील पाण्याच्या जोराच्या प्रवाहामुळे जमीन वाहून गेली आहे. जाधवजवळा येथे झालेल्या जोरदार पावसात अशोक दत्तात्रय शिंदे यांचे घर कोसळले असून, अविनाश विनायक जाधव यांच्या घराची भिंतही पडली आहे. डोणगाव येथेही घराची भिंत पडल्यामुळे दोन जण जखमी झाले आहेत. शिरपुरा येथे अनेक कुटुंबांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरल्याने अन्नधान्य आणि संसारोपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले आहे..तालुक्यातील जनतेवर अतिवृष्टीमुळे आलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी तहसीलदार राकेश गिड्डे रात्रंदिवस पूरग्रस्त भागांना भेटी देत परिस्थितीची पाहणी करत आहेत; तसेच शक्य तिथे शासकीय मदत पुरविण्याचा प्रयत्नही करत आहेत..पूल वाहून गेलेमांजरा, बोभाटी, लेंडी आणि उंदरी नदीच्या पुरामुळे पूल वाहून गेले; तसेच खचल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. बोभाटी नदीला पूर आल्याने जाधवजवळा व आरणगाव येथील पुलावरून पाणी वाहू लागल्यामुळे या रस्त्यावरून वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्यामुळे जाधवजवळा, आरणगाव आणि काळेगावघाट या तीन गावांचा संपर्क तुटला आहे. चिंचोलीमाळी येथील लेंडी नदीला पूर आल्याने गावाजवळील पुलावरून पाणी वाहू लागल्यामुळे नांदूरघाट रस्त्यावर वाहतूक ठप्प झाली असून, वरपगाव, केवड, कापरेवाडीसह या मार्गावरील अनेक गावांची दळणवळण सेवा ठप्प झाली आहे; तसेच मांजरा व उंदरी नद्यांना पूर आल्याने नदीकाठच्या गावांच्या रस्त्यावरील पुलांवरून पाणी वाहत असल्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. या सर्व रस्त्यांवर नवीन पुलांची उंची वाढवून बांधकाम करण्याची मागणी जनतेतून करण्यात येत आहे..डोळ्यांदेखत घडला प्रकाररात्रभर जोरदार पाऊस झाल्याने नदीला पाणी आले होते. दोन दिवसांपूर्वी शेळ्या उपाशी असल्याने चरायला सोडल्या होत्या, पण अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्यात डोळ्यांदेखत दोन शेळ्या आणि तीन पिले वाहून गेली. पावसामुळे पिके गेली आणि शेळ्याही वाहून गेल्या, अशा भावना नुकसानग्रस्त शेतकरी शरद जाधव यांनी व्यक्त केल्या..खर्च भागविताना ओढाताणदोन एकरांत कुटुंबाचा खर्च व मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च भागविताना ओढाताण आहे. त्यातच पावसाने शेतातील सोयाबीन गेलं. आता काय करायचं, याचा विचार करत मन सुन्न झालं आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी अरुण करपे यांनी दिली..Heavy Rain : शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप पीक गेले, मोठे आर्थिक नुकसान, पंचनामे कधी, शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल.व्यापारी महासंघाचा मदतीचा हातअतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात सापडल्याने शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे शेतमजुरांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तहसीलदार राकेश गिड्डे यांनी शहरातील व्यापारी महासंघाकडे मदतीसाठी आग्रह धरला. सामाजिक कामात नेहमी पुढे असलेल्या व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष महादेव सूर्यवंशी यांनी तत्काळ मदतीचे आवाहन केले, त्यावर अर्ध्या तासातच ५५ हजार २०० रुपये जमले. ही मदत तहसीलदार राकेश गिड्डे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली..