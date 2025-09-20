मराठवाडा
Dharashiv Flood: शेतशिवारांत उरले फक्त पाणी भूम, वाशीसह कळंब तालुक्यातील इटकूर मंडळात अतिवृष्टी
Flood Damage: वाशी, भूमसह कळंब तालुक्यातील इटकूर मंडळांत शुक्रवारी (ता.१९) पहाटेपर्यंत अतिवृष्टी झाली आहे. अतिवृष्टीचा तडाखा पाठ सोडायला तयार नसल्याने शेतशिवारांत पिकांऐवजी फक्त पाणी उरले आहे.
धाराशिव : वाशी, भूमसह कळंब तालुक्यातील इटकूर मंडळांत शुक्रवारी (ता.१९) पहाटेपर्यंत अतिवृष्टी झाली आहे. अतिवृष्टीचा तडाखा पाठ सोडायला तयार नसल्याने शेतशिवारांत पिकांऐवजी फक्त पाणी उरले आहे. इतका पाऊस पहिल्यांदाच पाहिल्याचे सांगत असे नुकसान कधीच झाले नाही, असे यापूर्वी अनुभवले नाही, असे जुने-जाणते शेतकरी सांगू लागले आहेत.