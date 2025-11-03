मराठवाडा

Mahur News : अचानक आलेल्या पुरातुन पर्यटक बालबाल बचावले....; नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथील घटना

माहूर तालुक्यातील पर्यटनाचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या शेख फरीद वजरा धबधब्यात रविवार ता. २ रोजी सायंकाळच्या सुमारास मोठा अनर्थ टळला.
shaikh farid vajara waterfall

shaikh farid vajara waterfall

sakal

साजिद खान
Updated on

माहूर - तालुक्यातील पर्यटनाचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या शेख फरीद वजरा धबधब्यात रविवार ता. २ रोजी सायंकाळच्या सुमारास मोठा अनर्थ टळला. सायंकाळी पाच वाजता दरम्यान अचानक पाऊस सुरू झाला व पाण्याचा जोर वाढल्याने नागपूर येथील सात पर्यटक त्यात एक महिला, तीन मुली आणि तीन पुरुष हे धबधब्याच्या पायथ्याशी अडकले होते.

Loading content, please wait...
Tourist
flood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com