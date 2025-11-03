Mahur News : अचानक आलेल्या पुरातुन पर्यटक बालबाल बचावले....; नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथील घटना

माहूर - तालुक्यातील पर्यटनाचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या शेख फरीद वजरा धबधब्यात रविवार ता. २ रोजी सायंकाळच्या सुमारास मोठा अनर्थ टळला. सायंकाळी पाच वाजता दरम्यान अचानक पाऊस सुरू झाला व पाण्याचा जोर वाढल्याने नागपूर येथील सात पर्यटक त्यात एक महिला, तीन मुली आणि तीन पुरुष हे धबधब्याच्या पायथ्याशी अडकले होते..वेळ आलता पण काळ आला नसल्यानेपर्यटक बालबाल बचावले,परिस्थिती गंभीर होताच,त्या ठिकाणी उपस्थित पर्यटक, गृह रक्षक दलाचे कर्मचारी शत्रुघ्न चांदेकर तसेच स्थानिक नागरिक सय्यद इसाक, प्रदीप जोशी आणि गोपाळ गीते यांनी इतर काही लोकांना सोबत घेत प्रसंगावधान राखून मानवी साखळी तयार करत बचावकार्य हाती घेतले..सर्वांनी मिळून तातडीने या सातही पर्यटकांना पाण्यातून सुरक्षित बाहेर काढले. त्यांच्या धाडसामुळे मोठा अनर्थ टळल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..शेख फरीद वजरा परिसरातील धबधबा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे ओसंडून वाहत आहे. डोळ्यांचे पारणे फेडणारे मोहक दृश्य पाहण्यासाठी दररोज मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे गर्दी करतात. तथापि अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढण्याच्या घटनांमुळे प्रशासनाने सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.