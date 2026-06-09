मराठवाडा

Road Accident: खानापूर-अल्लापुर रस्त्यावर ट्रॅक्टरची प्रवासी ऑटोला धडक; नऊ जखमी, तिघांची प्रकृती अतिगंभीर

खानापूर-अल्लापुर रस्त्यावर ट्रॅक्टर-ऑटोची समोरासमोर धडक; नऊ प्रवासी गंभीर जखमी, तिघांची प्रकृती अति चिंताजनक
Highway Collision: Overcontrolled Tractor Smashes Passenger Auto on Khanapur-Allapur Belt

Highway Collision: Overcontrolled Tractor Smashes Passenger Auto on Khanapur-Allapur Belt

Sakal
अनिल कदम
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देगलूर : एका प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ऑटोला ट्रॅक्टरने धडक दिल्याने ऑटोतील नऊ प्रवासी गंभीर जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी रात्री खानापूर आलापूर रस्त्यावर घडली. यातील तीन प्रवाशांची प्रकृती अति गंभीर बनल्याने त्यांना नांदेड येथे पुढील उपचारासाठी हलवण्यात आल्याची माहिती रुग्णालयाच्या सूत्रांनी दिली.

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