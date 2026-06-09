Road Accident: खानापूर-अल्लापुर रस्त्यावर ट्रॅक्टरची प्रवासी ऑटोला धडक; नऊ जखमी, तिघांची प्रकृती अतिगंभीर

देगलूर : एका प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ऑटोला ट्रॅक्टरने धडक दिल्याने ऑटोतील नऊ प्रवासी गंभीर जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी रात्री खानापूर आलापूर रस्त्यावर घडली. यातील तीन प्रवाशांची प्रकृती अति गंभीर बनल्याने त्यांना नांदेड येथे पुढील उपचारासाठी हलवण्यात आल्याची माहिती रुग्णालयाच्या सूत्रांनी दिली..या संदर्भात हाती आलेली माहिती अशी की पाळा ता. मुखेड येथील काहीजण प्रवासी ऑटोने देगलूर येथील नातेवाईकांच्या कार्यक्रमाला येत होते .त्याचवेळी खानापूरहून तडखेलकडे जाणाऱ्या ट्रॅक्टरने आटोला समोर कट मारून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात ऑटोतील नऊ प्रवासी गंभीर झाल्याची घटना मंगळवारी रात्री उशिरा खानापूर आलापुर रस्त्यावर घडली. .या जखमीतील तीन जणांची प्रकृती अति गंभीर बनल्याने त्यांना नांदेडला हलवण्यात आल्याचे रुग्णालयातून सांगण्यात आले . पाळा ता. मुखेड येथील साहिल महेबूब शेख वय १७, मुबीन सत्तार शेख वय१६,अमीनाबी रहेमान शेख वय ३५, गफारसिंग रहमान शेख वय ३५, परविनबी सत्तार शेख वय ३५, सुलेमान सत्तार शेख वय १२ , राजू मारुती बोनतेवार वय ३५, मेहराज गफार शेख वय २४ रहमान सय्यद वय ४० हे या ऑटोतून प्रवास करत होते. यातील सुलेमान सत्तार शेख, परवीनबी सत्तार शेख, सतार रहेमान शेख यांची प्रकृती अतिगंभीर बनल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी नांदेडला हलवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.