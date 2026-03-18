Jalna News : पाणी आणण्यासाठी डाव्या कालव्यावर गेलेल्या ऊसतोड मजुराच्या मुलीचा पाण्यात बुडुन मृत्यु; तीन दिवसांनंतर सापडला मृतदेह

कुंभार पिंपळगाव, (जि. जालना) - धानवड तांडा (ता. जि. जळगाव) येथुन ऊसतोडीसाठी तिर्थपुरी (ता. घनसावंगी) शिवारात आलेल्या ऊसतोडणी सुरू असताना डाव्या कालव्यावर पाणी आणण्यासाठी गेलेल्या अश्विनी योगेश राठोड (वय-१५) या मुलीचा पाण्यात बुडून मृत्यु झाला..तीन दिवसानंतर बुधवारी (ता. १८) या मुलीचा मृतदेह कुंभार पिंपळगाव येथील राजाटाकळी रस्त्यावरील कालव्याच्या पुलाजवळ एका झाडाला अडकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. पोलिसांनी सदरील मृतदेह पाण्यातून वर काढला व शवविच्छेदन करून नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला..याविषयी माहिती अशी की, धानवड तांडा (जि. जळगाव) येथून समर्थ सहकारी साखर कारखाण्यावर ऊसतोडीसाठी मजूर कुटुंबासह आलेले आहेत. तिर्थपुरी शिवारात ऊसतोड सुरू असताना अश्विनी योगेश राठोड(वय १५)पाणी आणण्यासाठी डाव्या कालव्यावर सोमवारी (ता. १६) गेली होती त्यातच पाय घसरून ती पाण्यात पडली..नातेवाईकांनी सर्वत्र शोध घेतला मात्र ती सापडली नाही. बुधवारी कुंभार पिंपळगाव जवळील राजाटाकळी रस्त्यावरील पुलाजवळ तीचा मृतदेह झाडाला अडकलेला आढळला. या प्रकरणी पोलिसांनी माहिती देण्यात आली..येथील पोलीस चौकीचे हेडकॉन्स्टेबल भिमराव राठोड, होमगार्ड वसंत राठोड, मारोती पुरूळे, सुनील गाडेकर व सामाजिक कार्यकर्ते पंडित लोंढे यांनी नातेवाईकांच्या मदतीने सदरील मृतदेह पाण्याबाहेर काढला. शवविच्छेदन केल्यानंतर रात्री उशीरा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला उद्या मुळ गावी सदरील मुलीवर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले.