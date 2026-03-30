मराठवाडा

Ambad lightning : अंबड शहरासह परिसरात वादळ, वाऱ्यासह गारा; वीज पडुन दोन युवकांचा मृत्यू

अंबड तालुक्यातील महाकाळा येथील तीन जन सोमवारी (ता. 30) रात्रीच्या वेळेस नाथनगर वस्तीजवळ पावसामुळे झाडाखाली थांबले होते. मात्र अचानक.....
sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड - जालना अंबड तालुक्यात अनेक ठिकाणी सोमवारी (ता. 30) सायंकाळी वातावरणात अचानक बद्दल होऊन आकाशात चांगलेच काळे ढग भरून आले होते. त्यातच वादळ वाऱ्यासह विजेचा कडकडाट व ढगांच्या गडगडाटासह पावसाने हजेरी लावली. तालुक्यातील रोहिलागड, किनगाव, माहेरभायगावसह आदी ठिकाणी गारांचा पाऊस पडला आहे.

Loading content, please wait...
Ambad
death
Youth
Hail storm
Lightening

