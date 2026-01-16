Vasmat Crime : लहान भावाने केला मोठ्या भावाचा खून; डोक्यात घातली कुऱ्हाड

वसमत (जि. हिंगोली) - कामाच्या वादातून लहान भावाने मोठ्या भावाच्या डोक्यात कुऱ्हाड घालून खून केला. गुरुवारी (ता.१५) सकाळी ही घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी लहान भावाला ताब्यात घेऊन त्याच्या विरोधात हट्टा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .तालुक्यातील रांजोना शिवारातील एका शेतात तरुणाचा मृतदेह असल्याची माहिती हट्टा पोलिसांना गुरुवारी (ता. १५) डायल ११२ वरून पहाटेच मिळाली होती. पोलिसांच्या पथकाने तातडीने सकाळी सात वाजता घटनास्थळ गाठले. तपासात मृतदेह रांजोना येथील नवनाथ नामदेव साळवे (वय २५) यांचा असल्याचे स्पष्ट झाले..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी श्वान पथक, फॉरेन्सिक तज्ज्ञही बोलावले. तेव्हा घटनास्थळावर आडोशाला रक्ताने माखलेली कुऱ्हाड मिळाली. गावातून इतर माहिती घेतली असता मयत व त्यांचा छोटा भाऊ गजानन नामदेव सावळे (वय २३) यांच्यात घरगुती तसेच शेती कामाच्या कारणावरून नेहमी वाद होत असल्याचे समोर आले..परंतु, छोटा भाऊ गजानन हा घटनास्थळी हजर राहून पोलिसांना कसलाही संशय येऊ नये, अशा प्रकारे वागत होता. मात्र, चौकशीतून हाती आलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयित गजानन याला ताब्यात घेत विचारपूस केली. सुरवातीला तो उडवाउडवीची उत्तरे देत होता..परंतु, पोलिसांनी अधिक विश्वासात घेऊन विचारले असता त्यानेच मध्यरात्री डोक्यात कुऱ्हाड घालून भावाचा खून केल्याचे सांगितले. शेतातील कामे करण्याच्या कारणावरून व घरगुती वादातून हे कृत्य केल्याचे त्याने सांगितले. पोलिसांनी संशयित गजानन सावळे यास ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संग्राम जाधव करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.