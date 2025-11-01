मराठवाडा

Georai News : बीडच्या गेवराईत रहात्या घरातच युवकाने गळफास घेऊन जीवन संपविले; कारण अस्पष्ट

बीडमधील गेवराईतील एका युवकाने रहात्या घरातच गळफास घेऊन जीवन संपविले असल्याची धक्कादायक घटना आज घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
गेवराई - बीडमधील गेवराईतील एका युवकाने रहात्या घरातच गळफास घेऊन जीवन संपविले असल्याची धक्कादायक घटना आज सांयकाळी सहा वाजेच्या दरम्यान घडली असून, आत्महत्येचे कारण मात्र अस्पष्ट आहे. अशोक (बंडू) शेषेराव पटाईत (वय-३५) रा. सिरसदेवी, ता. गेवराई, जि. बीड असे आत्महत्या केलेल्या युवकाचे नाव आहे.

