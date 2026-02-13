Jintur Accident : जिंतूरला कार अपघातात चार तरुण ठार

जिंतूर (जि. परभणी) - कार अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू, तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना जिंतूर-जालना मार्गावर येथून तीन किलोमीटरवरील अकोली पुलाजवळ बुधवारी (ता.११) मध्यरात्री घडली. बालाजी आश्रोबा औटी (वय २८), बालाप्रसाद उत्तमराव घोरपडे (३०) कृष्णा बालाजी गुट्टे (२८) व रोहन संजय राठोर (२७, रा. सर्व गंगाखेड तालुक्यातील) अशी मृतांची नावे आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गंगाखेड तालुक्यातील पाच भाविक देवदर्शनासाठी इर्टिका कारने (क्र.एम.एच.१४- के.एफ.२७९०) जिंतूर- छत्रपती संभाजीनगर मार्गे उज्जैनकडे निघाले होते. जिंतूरपासून तीन किलोमीटरवरील अकोली पुलाजवळच्या वळण रस्त्यावर ताबा सुटल्याने कार पुलाच्या कठड्यास धडकून उलटली. यावेळी मोठा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली..सामाजिक कार्यकर्ते नागेश आकात, १०८ रुग्णवाहिकेचे डॉ. घुगे व चालक पवार यांनी मदतकार्य सुरू करून जखमींना जिंतूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शेख मुद्दसीर यांनी तपासून बालाजी औटी, बालाप्रसाद घोरपडे, कृष्णा गुट्टे, रोहन राठोर यांना मृत घोषित केले. गंभीर जखमी गोपाळ गणेश रोकडे (२८) याला पुढील उपचारासाठी परभणी जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.