Dog Bite Death: कुत्रा चावल्याने ४५ वर्षीय विजय तशीवाल यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू; शिरसगाव गावात हळहळ

कन्नड : तालुक्यातील शिरसगाव येथे एका ४५ वर्षीय व्यक्तीचा पाळीव/भटक्या कुत्र्याने चावा घेतल्याने उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. विजय उत्तम तशीवाल (वय ४५, रा. शिरसगाव) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. पोलीसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शिरसगाव येथील रहिवासी विजय तशीवाल यांना राहत्या घरी सोमवारी (ता.१८) रोजी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास कुत्र्याने गंभीर रित्या चावा घेतला होता..कुत्रा चावल्यामुळे त्यांची प्रकृती बिघडल्याने नातेवाईक पवन तशीवाल आणि सुनील तशीवाल यांनी त्यांना तातडीने प्राथमिक उपचारासाठी कन्नड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, प्रकृती अधिक गंभीर होत असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी यांच्या लक्षात येताच पुढील अधिक उपचारासाठी त्यांना तात्काळ छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. घाटी रुग्णालयात मात्र, उपचार सुरू असतानाच काल मंगळवारी (ता. १९) रोजी दुपारी ४.३० वाजेच्या सुमारास विजय तशीवाल यांची प्राणज्योत मालवली. .घाटी येथील मेडिकल चौकीचे पोलीस अंमलदार ए. पी. भालेराव यांनी याबाबत कन्नड पोलिसांना 'एमएलसी' पाठवल्यानंतर आज बुधवारी (ता. २०) रोजी सकाळी ७.२९ वाजता कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली. आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रामचंद्र पवार मार्गदर्शनाखाली चापानेर बीटचे पोलीस अंमलदार एस. व्ही. कनकुटे करत आहेत.