Selu News : कालव्यात बुडून १७ वर्षीय बांधकाम करणाऱ्या मुलाचा मृत्यू; सेलू तालुक्यातील सोनवटी येथील दुर्दैवी घटना

सेलू - कुटुंबाची अर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने घराचा उदरनिर्वाह भागविण्यासाठी काबाडकष्ट करणाऱ्या बांधकामावर गेलेल्या एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचा निम्न दुधनाच्या डाव्या कालव्यात पडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे..शेख साजीद शेख माजिद (वय-१७ वर्षे, रा. राजमोहल्ला, सेलू) असे मृताचे नाव आहे. बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी पाच वाजता सोनवटी गावाजवळील दुधनाच्या डाव्या कालव्यात पाणी घेण्यासाठी उतरला असता तोल गेल्याने घसरून पाण्यात पडला..सायंकाळपासून पोलिस आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने कालव्याच्या पात्रात शोध घेतला जात होता. मात्र आढळून आला नाही. गुरूवारी (ता. १८) सकाळी पुन्हा पोलिस, ग्रामस्थ व नातेवाईकांकडून शोध मोहीम सुरू केली असता कालव्याच्या खोल पाण्यात तरूणाचा मृतदेह आढळून आला. घटनास्थळी पोलिस उपनिरीक्षक बलभीम राऊत यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी जाऊन पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सेलू येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आला..मृत शेख साजीद हा सेलूतील राजमोहल्ला भागात राहत होता. सोनवटी येथे व्यंकटी धुमाळ यांच्या बांधकामावर मजुरीचे काम करत होता. बुधवारी सायंकाळी साडेपाच ते सहाच्या सुमारास तो गावालगत असलेल्या निम्न दुधना प्रकल्पाच्या डाव्या कालवा परिसरात शौचास गेला होता.बराच वेळ झाला तरी तो कामाच्या ठिकाणी परतला नाही, त्यामुळे शोधाशोध सुरू झाली. कालव्याच्या काठावर त्याचे व खुणा आढळल्याने तो पाण्यात वाहून गेल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र गुरूवारी सकाळी त्याचा मृतदेह आढळून आल्याने हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..पोलीस आणि ग्रामस्थांची शोधमोहीमसोनवटीचे पोलीस पाटील माणिकराव सोळंके यांनी तातडीने या घटनेची माहिती सेलू पोलीस ठाण्यात दिली. माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक दीपक बोरसे, पोलीस उपनिरीक्षक राऊत, हवालदार सूर्यवंशी, पोलीस शिपाई आघाव, डुबे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. कालव्याच्या पात्रात पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्याने शोध घेण्यात अडथळे येत होते. हातनूरचे पोलीस पाटील रामचंद्र पारवे यांच्यासह ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांनी रात्रभर शोध घेतला..