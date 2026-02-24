मराठवाडा

Sillod Accident : छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या ट्रकवर दुचाकी धडकून दोघांचा जागीच मृत्यू, निल्लोड गावावर शोककळा

उभ्या ट्रकवर पाठीमागून दुचाकी धडकल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला.
Kailas Magar and Sanjay Khatal

Kailas Magar and Sanjay Khatal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिल्लोड – छत्रपती संभाजीनगर–जळगाव महामार्गावरील सिल्लोड तालुक्यातील चिंचखेडा येथे उभ्या ट्रकवर पाठीमागून दुचाकी धडकल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. मृत दोघेही निल्लोड येथील रहिवासी असून या घटनेने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. गावात दिवसभर अनेक घरांत चूल पेटली नाही.

Loading content, please wait...
accident
death
Bike
Truck
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.