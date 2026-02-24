Sillod Accident : छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या ट्रकवर दुचाकी धडकून दोघांचा जागीच मृत्यू, निल्लोड गावावर शोककळा

सिल्लोड – छत्रपती संभाजीनगर–जळगाव महामार्गावरील सिल्लोड तालुक्यातील चिंचखेडा येथे उभ्या ट्रकवर पाठीमागून दुचाकी धडकल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. मृत दोघेही निल्लोड येथील रहिवासी असून या घटनेने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. गावात दिवसभर अनेक घरांत चूल पेटली नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, निल्लोड येथील कैलास सखाराम मगर (वय ४५) व संजय बारीकराव खटाळ (वय ३५) हे दोघे माणिकनगर येथील हॉटेल गुरु बिअरबार येथे काम करत होते. सोमवारी रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास हॉटेल बंद करून ते दुचाकी (क्र. एमएच २० एफएच १४१३) वरून निल्लोडकडे निघाले होते..दरम्यान, चिंचखेडा येथील हॉटेल प्रीतीजवळ पाण्याच्या काळ्या पीव्हीसी पाइपने भरलेला ट्रक (क्र. एमएच १६ सीसी ४९४५) उभा होता. स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, ट्रक चालकाने टायरची हवा तपासण्यासाठी वाहन रस्त्याच्या कडेला उभे केले होते. याच वेळी दुचाकीने ट्रकच्या पाठीमागून जोरदार धडक दिली..धडकेचा मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावले असता ट्रकच्या मागील टायरजवळ दुचाकीसह दोघेही गंभीर अवस्थेत पडलेले दिसून आले. त्यांना तत्काळ सिल्लोड उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून दोघांना मृत घोषित केले. दुपारी निल्लोड येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.या प्रकरणाची नोंद वडोदबाजार पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक सुनील इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन क्षिरसागर करीत आहेत..घरातील कर्ते पुरुष हरपलेकैलास मगर यांच्या पश्चात वडील, दोन भाऊ, भावजया, पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे. तर संजय खटाळ यांच्या पश्चात आई-वडील, एक भाऊ, भावजय, पत्नी व दोन मुले असा परिवार आहे. दोघेही कुटुंबातील कर्ते पुरुष असल्याने त्यांच्या निधनामुळे मगर व खटाळ कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. परिसरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..दुभाजकाच्या कमी उंचीमुळे अपघाताची शक्यताछत्रपती संभाजीनगर–जळगाव सिमेंट रस्त्यावर मध्यभागी उभारण्यात आलेल्या दुभाजकाची उंची सुमारे तीन फूट असल्याने रात्री समोरून येणाऱ्या वाहनांच्या प्रखर प्रकाशामुळे चालकांच्या डोळ्यांवर तीव्र झोत पडतो. त्यामुळे समोरील वाहन किंवा रस्ता स्पष्ट दिसत नसल्याने अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित विभागाने दुभाजकाची उंची वाढवून सुरक्षेची उपाययोजना करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.