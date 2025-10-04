मराठवाडा

Vaijapur News : ढेकू नदीत एकजण बुडाला, दोघे बचावले

राहेगाव शिवारातील ढेकू नदीत शनिवारी सकाळी 22-23 वर्षीय तीन युवक उतरले होते. पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते वाहू लागले.
वैजापूर - तालुक्यातील राहेगाव शिवारातील ढेकू नदीत शनिवारी सकाळी 22-23 वर्षीय तीन युवक उतरले होते. पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते वाहू लागले होते. यातील दोघे जण तात्काळ बाहेर पडले. तर एक जण मात्र नदीत बुडाला आहे. अजय पांडुरंग बोरकर (२२, रा. राहेगाव, ता. वैजापूर ) असे पाण्यात बुडालेल्या युवकाचे नाव आहे.

