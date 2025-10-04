Vaijapur News : ढेकू नदीत एकजण बुडाला, दोघे बचावले

वैजापूर - तालुक्यातील राहेगाव शिवारातील ढेकू नदीत शनिवारी सकाळी 22-23 वर्षीय तीन युवक उतरले होते. पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते वाहू लागले होते. यातील दोघे जण तात्काळ बाहेर पडले. तर एक जण मात्र नदीत बुडाला आहे. अजय पांडुरंग बोरकर (२२, रा. राहेगाव, ता. वैजापूर ) असे पाण्यात बुडालेल्या युवकाचे नाव आहे. .पाण्यातून बाहेर पडलेल्या दोघांनी याची माहिती गावात कळविली. त्यानुसार ग्रामस्थांनी नदीकाठी धाव घेत शोध कार्य हाती घेतले आहे. पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्याने छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथकाला या ठिकाणी पाचारण करण्यात आले आहे..पथकातील जवानांनी पाण्यात उतरून शोध कार्य सुरू केले आहे. घटनेची माहिती मिळताच नदीकाठी परिसरातील ग्रामस्थांची गर्दी झाली आहे. पाण्यात बुडालेला अजय हा राहेगावचे उपसरपंच पांडुरंग बोरकर यांचा मुलगा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.