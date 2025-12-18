Ambad Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार

अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील डावरगाव येथील तरुण शंकर अर्जुनराव गायकवाड (वय-40) वर्ष हा अंबड शहरातुन काम करून आपल्या गावाकडे जात असताना गावाच्या हाकेच्या अंतरावरील जालना -बिड महामार्गावरील घनसावंगीफाटया लगत उर्दू शाळेसमोरील पुलाजवळ कोणत्यातरी अज्ञात वाहनाने बुधवारी (ता. 17) सायंकाळी सात वाजेच्या दरम्यान शंकर गायकवाड या बांधकाम मिस्तरी जागीच ठार झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे..घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईक, मित्रमंडळी व ग्रामस्थ यांनी घटनस्थबळी मोठी गर्दी केली होती. शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात गुरूवारी सकाळी त्यांच्यावर श्र्वाविचेदन करण्यात आले. दुपारी डावरगाव येथील स्मशाभूमीत शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..या घटनेची वार्ता सर्वत्र वाऱ्यासारखी पसरल्याने नागरिकांतून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी, दोन मुली, एक मुलगा, भाऊ, भावजाई व पुतणे असा मोठा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.