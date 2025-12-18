मराठवाडा

Ambad Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार

शहरातुन काम करून आपल्या गावाकडे जात असताना गावाच्या हाकेच्या अंतरावरच काळाने घाला घातला.
shankar gaikwad

shankar gaikwad

sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील डावरगाव येथील तरुण शंकर अर्जुनराव गायकवाड (वय-40) वर्ष हा अंबड शहरातुन काम करून आपल्या गावाकडे जात असताना गावाच्या हाकेच्या अंतरावरील जालना -बिड महामार्गावरील घनसावंगीफाटया लगत उर्दू शाळेसमोरील पुलाजवळ कोणत्यातरी अज्ञात वाहनाने बुधवारी (ता. 17) सायंकाळी सात वाजेच्या दरम्यान शंकर गायकवाड या बांधकाम मिस्तरी जागीच ठार झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.

