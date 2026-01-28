Truck Bullockcart Accident : ऊसतोडीला जाताना बैलगाडीला ट्रकने उडविले; वडील ठार, मुलगा व इतर बैलगाडीतील कामगार जखमी

शेंदुरवादा - जगात सगळ्या गोष्टीचे सोंग आणता येते. पण, भुकेचे नाही. भाकरीसाठीचा संघर्ष स्थलांतर करायला भाग पाडतो. कधीकधी या संघर्षाचा शेवटही मनाला वेदना देणारा होतो. जिच्यासाठी जिवाचे रान केले ती भाकरीच रक्तात न्हाऊन जाते.कोणत्याही सुज्ञ माणसाचे मन सुन्न व्हावे, असाच एक अपघात शेंदूरवादा परिसरात घडला. ऊसतोडीला जाताना ट्रकने बैलगाडीला उडविले, यात ऊसतोड मजूर ठार झाला तर मुलगा व पुढील बैलगाडीतील तीन ऊसतोड कामगार व बैल ही गंभीर जखमी झाले..राजू उत्तम ढेपे हे (रा. खामखेडा, ता. फुलंब्री, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) आपल्या कुटुंबीयांचे पोट भरण्यासाठी मुक्तेश्वर साखर कारखाना येथे ऊसतोड कामगार म्हणून आले होते. घरातील परिस्थिती बेताची असल्याने पत्नी व एक मुलगा गावाकडील शेती करत होते तर राजू व स्वप्नील यांनी अडीअडचणीला मुकादमाकडून पैसे उचल घेतल्याने उचल फेडून दोन पैसे कमवण्यासाठी पहाटे दोन पासून रात्री दहापर्यंत काम करणे हाच एकमेव पर्याय त्यांच्यापुढे होता..मेहनतीचे काम करून त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू होता. ज्या भाकरीसाठी ढेपे कुटुंब आले होते, त्या घेऊन राजू उत्तम ढेपे (वय-43) हे बैलगाडीने मुलगा सोपानला घेऊन ऊसतोडीसाठी रोजच्याप्रमाणे बुधवारी (ता. 28) पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास शेंदुरवादा शिवारातील उसाच्या शेताकडे निघाले होते.त्यांची बैलगाडी इसरवाडी फाटा ते शेंदुरवादा बिडकीन महामार्गावर धामोरी बुद्रुक शिवारात येताच सुसाट वेगाने जाणारा ट्रक (ट्रक क्रमांक mh 04 JU 7347) काळाच्या रूपात आली. नि त्यांची सोबत आणलेली भाकरीसुद्धा रक्तात नाहली. क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. ट्रकच्या भीषण धडकेत राजू उत्तम ढेपे (वय - 43) ठार झाले मुलगा स्वप्नील व पुढील बैल गाडीतील सुभाष भिकाजी मोकळे, मीनाबाई सुभाष मोकळे, विशाल सुभाष मोकळे हे चौघे जखमी झाले..ट्रक आली अन् घात झाला...भाकरीचे गाठोडे जवळ असताना काळाने या कुटुंबावर घाला घातला. अपघाताच्या ठिकाणचे दृश्य पाहतच कवी प्रवीण हटकर यांच्या ओळींची प्रचीती आली. ते म्हणतात, 'भाकर करंटी रक्तात नाहली; वांझोटी राहिली भोगाविना।' हा अपघात नव्हे तर परिस्थितीने घेतलेला बळीच असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. राजुचे दोन पैसे कमवून गावी जाण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहिले..अपघाताची मालिका सुरूच.....शेंदूवादा परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून सतत अपघात होत असून यामध्ये ठार, जखमी होणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हा महामार्ग नसून मृत्यू मार्ग झाला की काय, असा प्रश्न परिसरातील नागरिकांना पडत आहे. या महामार्गावर ब्रेकर असलेल्या ठिकाणी दिशादर्शक फलक व पांढरी पट्टे व कारखाना येथे गतिरोधक टाकण्याची मागणी होत असून या महामार्गावर अपघाताच्या संख्येत वाढ झाल्याने या महामार्गावर प्रवास करावा का नाही, असा प्रश्न परिसरातील ग्रामस्थांना पडत आहे..अधिकाऱ्यांची धावाधाव....हा अपघात झाल्याने मुक्तेश्वर शुगर मिलचे शेतकी अधिकारी नंदकुमार कुंजर, वाळूज पोलीस ठाण्याचे कारभारी देवरे सुखदेव भागडे, नामदेव गावंदे विलास सूर्यवंशी, ताराचंद शिंदे सचिन उबाळे विठ्ठल म्हस्के यांनी घटनास्थळी धावा धाव करत जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात हलवले..राजू ढेपे यांची परिस्थिती बेताची....राजू ढेपे यांना पत्नी व तीन मुले असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने दोन मुले व पत्नी हे गावाकडे शेती बघतात व लहान मुलगा व राजू हा ऊस तोडीसाठी मुक्तेश्वर कारखाना येथे ऊसतोड कामगार म्हणून काम करत होते. राजू व स्वप्नील हे बापलेक कोपीत राहुल स्वतःच जेवण तयार करत इतर ऊसतोड कामगाराप्रमाणे रोज ऊस तोडून गाडीबैलात घेऊन येत असे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.