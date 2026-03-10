मराठवाडा

Jafrabad Accident : टेंभुर्णी जाफराबाद रोडवर अपघात; पिता पुत्राचा मृत्यू, एक जण गंभीर जखमी

जाफराबादहून घराकडे जाणाऱ्या दुचाकी स्वराला मिक्सरने धडक दिल्याने बाप लेक जागीच ठार झाले तर एक चिमुकला मुलगा गंभीर जखमी.
two wheeler and mixer accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जाफराबाद - जाफराबादहून घराकडे जाणाऱ्या दुचाकी स्वराला मिक्सरने धडक दिल्याने बाप लेक जागीच ठार झाले तर एक चिमुकला मुलगा गंभीर जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.१०) रात्री आठ वाजेच्या दरम्यान खामखेडा फाट्यादरम्यान घडली.

accident
death
Bike
Jafrabad
father and son
Tembhurni
cement mixer truck collision

