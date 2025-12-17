मराठवाडा

Youth Accident : परीक्षा देण्यासाठी निघालेला तरुण दुचाकी अपघातात ठार

om tupe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
देवगाव रंगारी - परीक्षेला निघालेला तरुण दुचाकी अपघातात ठार झाला. ही घटना देवगाव रंगारी येथील वेळगंगा नदी पुलावर मंगळवारी (ता. १६) सकाळी साडेआठच्या सुमारास घडली.

