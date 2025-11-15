मराठवाडा

Pachod News : पाचोड येथे पंचवीस वर्षीच तरुणाची गळफास घेऊन संपविले जीवन

पंचवीस वर्षीय तरुणाने आपल्या राहत्या घरात फॅनला साडीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना पाचोड येथे घडली.
akash shelake

akash shelake

sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड - पंचवीस वर्षीय तरुणाने आपल्या राहत्या घरात फॅनला साडीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना पाचोड (ता. पैठण) येथील कल्याणनगर भागात शनिवारी (ता. १५) घडली असून आकाश सोमनाथ शेळके असे आत्महत्या करणार्‍या व्यक्तीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
death
Youth
endlife
pachod
Strike

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com