Pachod News : पाचोड येथे पंचवीस वर्षीच तरुणाची गळफास घेऊन संपविले जीवन

पाचोड - पंचवीस वर्षीय तरुणाने आपल्या राहत्या घरात फॅनला साडीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना पाचोड (ता. पैठण) येथील कल्याणनगर भागात शनिवारी (ता. १५) घडली असून आकाश सोमनाथ शेळके असे आत्महत्या करणार्या व्यक्तीचे नाव आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, पाचोड येथील कल्याणनगर भागातील आकाश शेळके (वय-२५) याचे आई-वडील मागील महिन्यात ऊसतोड कामासाठी परजिल्ह्यात गेलेले असून त्याची पत्नी बऱ्याच दिवसा पासून माहेरी राहत असल्याने आकाश शेळके हा नेहमी तणाव व चिंतेत राहत होता..शुक्रवारी (ता. १४) सायंकाळी आकाश शेळके जेवण करून घरी झोपला. शनिवारी (ता. १५) बराच उशिर झाला तरी दरवाजा न उघडल्याने आकाशच्या मावसभावाने सदरील घराचा दरवाजा उघडून पाहिला असता आकाशचा मृतदेह फॅनला साडीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याने फॅनला लटकत असल्याचे दिसले. त्याने या घटनेची संबंधिताने पाचोड पोलिसांना माहिती दिली..माहिती मिळताच जमादार आण्णासाहेब गव्हाणे व इतरांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली व शेजाऱ्याच्या मदतीने मृतदेह खाली घेऊन पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात आणला. उपस्थित वैद्यकिय अधिकारी डॉ. बाबासाहेब घुगे यांनी त्यांस तपासून मृत घोषित केले. उत्तरणीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाईकाच्या ताब्यात देण्यात आले..या घटनेची पाचोड पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पाचोड पोलीस करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.