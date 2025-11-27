मराठवाडा

Gangapur Road Accident : भाचीच्या लग्नाची तारीख काढायला जाताना अपघात; कंटेनरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

Gangapur Bike Accident: छत्रपती संभाजीनगर-पुणे महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची अल्पवयीन मुलगी गंभीर जखमी झाली.
गंगापूर: छत्रपत संभाजीनगर-पुणे महामार्गावर बुधवारी (ता. २६) झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची अल्पवयीन मुलगी गंभीर जखमी झाली. भाचीच्या लग्नाची तारीख काढण्यासाठी हे दोघे दुचाकीवरून चाळीसगावला जाताना हा अपघात झाला.

