Gangapur Road Accident : भाचीच्या लग्नाची तारीख काढायला जाताना अपघात; कंटेनरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

गंगापूर: छत्रपत संभाजीनगर-पुणे महामार्गावर बुधवारी (ता. २६) झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची अल्पवयीन मुलगी गंभीर जखमी झाली. भाचीच्या लग्नाची तारीख काढण्यासाठी हे दोघे दुचाकीवरून चाळीसगावला जाताना हा अपघात झाला..बाबूसिंग सोबतचंद महेर (वय ४५, रा. पेंढापूर, ह.मु. ढोरेगाव, ता. गंगापूर) हे त्यांची मुलगी आचल बाबूसिंग महेर (वय २३) हिच्यासह दुचाकीवरून (क्र. एमएच २० डीयू ०५४१) चाळीसगाव येथील भाचीच्या लग्नाची तारीख काढण्यासाठी निघाले होते. यावेळी जीकठाण फाट्याजवळ विरुद्ध दिशेने भरधाव येणाऱ्या आयशर कंटेनरने (क्र. एमएच २० सीटी ०८४३) त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..धडकेची तीव्रता इतकी जबरदस्त होती की, हेल्मेट परिधान केलेले असूनहीबाबूंसिंग महेर यांचा जागेवरच मृत्यू झाला. तर मुलगी आचल महेर ही गंभीर जखमी झाली. तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ढोरेगाव येथे टेलरिंगचे काम करणारे बाबूसिंग महेर यांच्या पश्चात आई, पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे..