Chakur Accident : शाळेत जाताना सात वर्षाच्या बालकाला कारची धडक, जागीच मृत्यु

चाकूर - उदगीर-लातूर रस्त्यावर आष्टा (ता.चाकूर) येथील सात वर्षाचा बालक शाळेत जात असताना भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारने जोराची धडक दिल्यामुळे त्याचा मृत्यु झाल्याची घटना सोमवारी (ता.८) सकाळी नऊच्या सुमारास घडली आहे. .आष्टा येथील सरपंच सावता गायकवाड (माळी) यांचा नातू अथर्व उध्दव गायकवाड (वय-७) हा सकाळी शाळेत जाण्यासाठी निघाला होता, रस्त्याच्या पलीकडे थांबलेल्या स्कुलबसकडे जात असताना उदगीरहून लातूरकडे निघालेल्या भरधाव वेगातील कारने त्याला जोराची धडक दिली..यात तो गंभीर जखमी झाल्यामुळे लातूर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. परंतू डाॅक्टरांनी त्यास मृत घोषीत केले. अपघात होताच कारचालकाने घटनास्थळावरून पळ काढला. लातूर येथील शासकीय वैदयकिय महाविद्यालयात शवविच्छेदन करण्यात आले..आष्टा येथे सायंकाळी पाचच्या सुमारास बालकावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अथर्व हा आई - वडीलांना एकुलता एक मुलगा होता, त्याच्या निधनामुळे गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.