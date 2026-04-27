Bike Accident : धनगरपिंपळगाव येथील तीस वर्षीय प्रवीण पांजगे या दुचाकी चालकाचा अपघातात मृत्यू

अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील मुळगाव धनगरपिंपळगाव येथील व सध्या बदनापूर तालुक्यातील देवगाव तांडा येथे काम धंद्याच्या निमीत्ताने वास्तव्यास असलेला तीस वर्षीय तरुण प्रवीण कमलाकर पांजगे हा गावाकडून आपली सासरवाडी असलेल्या कौवडगाव येथे दुचाकीवरून सोमवारी (ता. 27) दुपारी एक वाजेच्या सुमारास रोहिलाগগड -अंबड मार्गावरून अंबडकडे जात असताना मार्डी फाट्यालगत असलेल्या जिनिंग जवळ कोणत्यातरी अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिल्याने त्यांच्या डोक्याला जबरदस्त मार लागल्याने डोके फुटून रस्त्यावर रक्त वाहू लागले..या घटनेची माहिती मिळताच अंबड पोलिस ठाण्याचे पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांनी नातेवाईक,ग्रामस्थ यांच्या मदतीने अपघातातील गंभीर जखमी झालेल्या प्रवीण पांजगे याला अंबड शहरातील उपजिहा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषीत केले. त्यानंतर श्र्वाविचेदन करून मृतदेह नातेवाईकाकडे सुपूर्द केला..रात्री उशिरा त्यांच्या मूळगावी धनगरपिंपळगाव येथे शोकाकुल वातवणात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. या रस्त्यावरील घडलेल्या अपघाताची माहिती मिळताच परिसरात शोककळा पसरली होती. त्याच्या पश्चात पत्नी, एक तीन वर्षाचा मुलगा, दीड वर्षाची मुलगी, आई, वडिल, भाऊ, बहीण असा मोठा परिवार आहे.