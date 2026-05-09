मराठवाडा

ST Bus Bike Accident : देवदर्शनासाठी आलेल्या पती-पत्नीवर काळाचा घाला; एस टी बस आणि दुचाकीच्या अपघातात जागीच मृत्यू

मानवत तालुक्यातील यशवाडी शिवारात राष्ट्रीय महामार्ग 61 मानवत परभणी रस्त्यावर दुचाकी आणि एसटी बसचा अपघात झाला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मानवत - तालुक्यातील यशवाडी शिवारात राष्ट्रीय महामार्ग 61 मानवत परभणी रस्त्यावर दुचाकी आणि एसटी बसचा अपघात झाला. हा अपघात एवढा भीषण होता की, पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना 9 मे रोजी दुपारी 2:45 वाजता घडली.

