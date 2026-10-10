मराठवाडा

Karmad Accident : मशाल ज्योत घेऊन जाणाऱ्या भाविकांना आयशरची धडक; तिघांचा मृत्यू, एक गंभीर जखमी

धुळे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; भाविकांना पाठीमागून आलेल्या आयशर ट्रकने दिली जोरदार धडक.
eicher truck hit two wheeler

eicher truck hit two wheeler

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सकाळ वृत्तसेवा
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- बाळासाहेब काळे

करमाड - नवरात्रोत्सवानिमित्त तुळजापूर येथून मशाल ज्योत घेऊन गोळेगाव-गदाना (ता. खुलताबाद) येथे जाणाऱ्या भाविकांना पाठीमागून आलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या आयशर ट्रकने जोरदार धडक दिली. धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील रेड अॅपल फर्निचरसमोर शनिवारी (ता. १०) रात्री सव्वासातच्या सुमारास हा अपघात झाला. या दुर्घटनेत अक्षय राजपूत, अमोल आवटे आणि गोरख मस्कर या तिघांचा मृत्यू झाला, तर शुभम आदाने गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर आयशरचालक वाहनासह पसार झाला.

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