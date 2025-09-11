Parli Beed Road Accident: परळी-बीड मार्गावरील भीषण अपघातात आजोबांसह नात ठार

सिरसाळा (जि. बीड) : परळी-बीड मार्गावरील पांगरीजवळ बुधवारी (ता. दहा) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. .या अपघातात परळी तालुक्यातील जळगव्हाण गावचे सरपंच वसंत ताराचंद चव्हाण (वय ५५) आणि त्यांची नात श्रुती विजय चव्हाण (वय आठ) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर पत्नी कस्तुराबाई वसंत चव्हाण (वय ५०) गंभीर जखमी असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..वसंत चव्हाण बुधवारी दुपारी नातीवर उपचार करण्यासाठी परळी शहरातील दवाखान्यात गेले होते. उपचारानंतर सायंकाळी परत येत असताना नाथरा पाटी-पांगरीदरम्यान त्यांच्या बुलेटला (एमएच-४४, पी-७२०८) भरधाव हायवाने (एमएच-४४, एए-२७४४) जोरदार धडक झाली. .India Women Football: भारतीय महिला फुटबॉल संघाची झेप; एएफसी आशियाई करंडकासाठी पात्र; म्यानमारला नमवत गटात अव्वल.या भीषण अपघातात आजोबा आणि नात ठार झाले, तर आजी गंभीर जखमी झाली आहे. घटनास्थळी परळी ग्रामीण पोलिस ठाणे आणि सिरसाळा पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी भेट दिली. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.