Aurangabad Accident: कामावरून घरी परतताना काळाचा घाला! लिंबेजळगावजवळ भीषण अपघातात दोन मजुरांचा दुर्दैवी अंत, महामार्गावर मृत्यूचा थरार..

-दिपक जोशी लिंबे जळगाव : भरधाव वेगाने जाणाऱ्या अज्ञात वाहनाने दुचाकीला जोराची धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात कंपनीतील दोन कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. हा अपघात गंगापूर तालुक्यातील लिंबेजळगाव येथील पिट्टी कंपनीजवळ अहिल्यानगर छत्रपती संभाजी नगर महामार्गावर मंगळवारी (ता. १९) रात्री साडेनवू वाजेच्या सुमारास घडला..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, येसगाव येथील पंढरीनाथ सिताराम दिवटे (वय 35) नवनाथ मोहन दिवटे व संजय दामोदर तांबे ( वय 40) हे तिघे कंपनीतील काम आटोपून दुचाकीवरून (एमएच २० डीएक्स ६८०६) घरी परतत होते. यावेळी छत्रपती संभाजीनगर–पुणे महामार्गावरील लिंबेजळगाव येथील पिट्टी कंपनीजवळ भरधाव आलेल्या एका अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीवरील तिघेही गंभीर जखमी झाले..अपघाताची माहिती मिळताच इसारवाडी फाटा येथील श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज नाणीज धामच्या विनामूल्य रुग्णवाहिकेचे पायलट संदीप त्रंबके यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमींना घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच पंढरीनाथ सिताराम दिवटे (वय अंदाजे ३५) व संजय दामोदर तांबे (वय ४०) यांचा मृत्यू झाला. तर नवनाथ मोहन दिवटे हे गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..या प्रकरणी वाळुज पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हेडकॉन्स्टेबल दशरथ खोसरे पुढील तपास करीत आहेत. अपघातानंतर अज्ञात वाहन चालक फरार झाला असून पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे..रुग्णवाहिकेची तत्पर सेवाअपघाताची माहिती मिळताच इसारवाडी फाटा पॉईंटवरील श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज नाणीज धामच्या विनामूल्य रुग्णवाहिकेचे पायलट संदीप त्रंबके यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमींना त्वरित घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याने जखमींना वेळेत उपचार मिळण्यास मदत झाली. परिसरात या रुग्णवाहिका सेवेच्या तत्परतेचे कौतुक करण्यात येत आहे.