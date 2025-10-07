मराठवाडा

Ausa Accident : बहिणीला कॉलेजला सोडताना बहीण भावावर काळाचा घाला; कारच्या धडकेने भावंड ट्रकखाली सापडून जागीच मृत्यू

औसा-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; बहीण भावाचा औसा-तुळजापूर रोडवर पोतदार शाळेसमोर अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
gayatri shinde and prasad shinde

gayatri shinde and prasad shinde

sakal

प्रशांत पाटील
Updated on

औसा - तालुक्यातील वाघोली गावातील बहीण भावाचा औसा-तुळजापूर रोडवर पोतदार शाळेसमोर अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी सकाळी घडली. बहिणीला कॉलेजला सोडण्यासाठी दुचाकीवर निघालेल्या भावंडांच्या दुचाकीला भरधाव कारने दिलेल्या धडकेनंतर दुचाकीवरील दोघेही ट्रकच्या चाकाखाली सापडले. या दुर्दैवी घटनेने वाघोली गावावर शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
brother
accident
death
car
Ausa
Truck
Two Wheeler

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com