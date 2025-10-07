Ausa Accident : बहिणीला कॉलेजला सोडताना बहीण भावावर काळाचा घाला; कारच्या धडकेने भावंड ट्रकखाली सापडून जागीच मृत्यू

औसा - तालुक्यातील वाघोली गावातील बहीण भावाचा औसा-तुळजापूर रोडवर पोतदार शाळेसमोर अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी सकाळी घडली. बहिणीला कॉलेजला सोडण्यासाठी दुचाकीवर निघालेल्या भावंडांच्या दुचाकीला भरधाव कारने दिलेल्या धडकेनंतर दुचाकीवरील दोघेही ट्रकच्या चाकाखाली सापडले. या दुर्दैवी घटनेने वाघोली गावावर शोककळा पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रसाद पद्माकर शिंदे (२५) आणि त्याची बहिण गायत्री पद्माकर शिंदे, रा. वाघोली, हे आज सकाळी एमएच-२४ बी-०६५३ या दुचाकीवरून औशाकडे निघाले होते. तुळजापूर मोडजवळ पोद्दार शाळेसमोर मागून आलेल्या भरधाव बोलेरो कारने दुचाकीला जोरदार धडक दिली..धडक इतकी जबर होती की दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले आणि त्याच वेळी जवळून जाणाऱ्या ट्रकच्या चाकाखाली ते चिरडले गेले. दोघांच्याही डोक्याचा चेंदामेंदा होऊन जागीच मृत्यू झाला.अपघातानंतर दोन्ही वाहने घटनास्थळावरून फरार झाली. मात्र, महामार्गावरील काही दुकानांच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कार आणि ट्रक कैद झाल्याने पोलिसांनी त्या आधारे तपासाला गती दिली आहे..दोन पोरांच्या मृत्यूने शिंदे कुटुंब उद्ध्वस्तवाघोली येथील शेतकरी पद्माकर शिंदे हे शेतीसोबत दुग्धव्यवसायही करीत होते. मुलगा प्रसाद दुध संकलनाचे काम करत होता, तर गायत्री ही लातूर येथे कॉलेजला शिकत होती. मंगळवारी सकाळी बहिणीला कॉलेजला सोडण्यासाठी प्रसाद आपल्या दुचाकीवरून बहिणीला घेऊन निघाला..पण कोलेजपर्यंतही या भावंडाना नियतीने पोहोचू दिलेनाही. एका क्षणात दोन पोटचे गोळे हिरावून नेल्याने आई-वडिलांनी हंबरडा फोडला. गावभर वातावरण हळहळवणारे होते. अंत्यसंस्काराच्या वेळी सर्वांचे डोळे पाणावले होते.पोलिसांचा शोधमोहीम सुरूऔसा पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून, फरार बलोरो कार आणि ट्रकचा शोध घेतला जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे वाहनांची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.