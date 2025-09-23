Jalna Flood: सुखापुरी रुई तांड्यावर रस्ता पुलाअभावी तीन वर्षांच्या बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू

अशोक चांगले सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील रुई येथील श्रीराम तांड्यावर घडलेल्या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसर हळहळून गेला आहे. रस्ता व पुलाच्या सुविधाअभावी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने तांड्यावरील तीन वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाला. .मृत्यू झालेल्या बालकाचे नाव प्रथमेश प्रेमदास पवार असे असून, याबाबत त्याचे वडील प्रेमदास कबीरदास पवार तसेच आजोबा कबीरदास किसन पवार व आजी शोभा कबीरदास पवार यांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..रुई गावापासून दोन किलोमीटर अंतरावर भद्रायणी नदीच्या पूर्व बाजूस श्रीराम तांडा वसलेला आहे. येथे बंजारा समाजाचे कुटुंब राहत असून तांड्यावर रस्ता व पुलांची सुविधा नसल्याने नागरिकांना कायमच हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. दरम्यान, गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या संततधार व अतिवृष्टीमुळे परिसरातील नदी, ओढे, नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत. सिद्धेश्वर–पिंपळगाव तलाव ओव्हरफ्लो झाल्याने भद्रायणी नदीला मोठा पूर आला आहे..याच दरम्यान, प्रथमेश अचानक आजारी पडला. उपचारासाठी त्याला गावातील दवाखान्यात नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र नदीला आलेल्या महापुरामुळे गावाशी संपर्क तुटल्याने वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळाली नाही. अखेर उपचाराअभावी या बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..स्थानिकांचा संतापगेल्या अनेक वर्षांपासून तांड्यावर रस्ता व पुलांची कोणतीही सुविधा नाही. प्रशासनाने वारंवार मागणी करूनही दुर्लक्ष केल्याने एका निष्पाप जीवाचा बळी गेला आहे. हा प्रकार म्हणजे प्रशासनाच्या उदासीनतेचे जिवंत उदाहरण आहे,” अशी भावना मृत बालकाचे कुटुंबीय व तांड्यातील नागरिकांनी व्यक्त केली. एका निष्पाप बालकाच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण रुई परिसरात शोककळा पसरली आहे. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तांड्याच्या विकासाविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तातडीने रस्ता व पुलाची सुविधा उपलब्ध करून देऊन अशा घटना टाळाव्यात, अशी जोरदार मागणी स्थानिकांनी केली आहे..Dharashiv Flood: मुसळधार पावसाने दिला मृत्यूचा घाला; पत्र्याच्या घरात शिरलेल्या पाण्यात ७६ वर्षीय महिलेचा बुडून मृत्यू.गेल्या दोन तीन दशकांपासून तांड्यावर नागरिकांनाची रस्ता व पुलासाठी आजी ,माजी लोकप्रतिनिधी कडे मागणी करूण ही लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष केले असा आरोप नागरिकांनी केला आहे ...माननीय प्रशासन मुख्यमंत्री महोदय आणि स्थानिक आमदार साहेब राहणार रुई श्रीराम तांडा येथील पाच ते सहा वर्षाचा बाळांचा दुर्दैवी मृत्यू कारण तांड्याकडे येणारा रास्ता दळणवळण करण करणारा जो रस्ता आहे त्या रस्तेला एक नदी आडवी असल्यामुळे त्या नदीला पूल नसल्यामुळे या निर्दय बालकांचा वेळेवर दवाखान्यात न पोहोचल्यामुळे त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे तरी प्रशासनांना माझी विनंती राहील की आपण या तांड्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे दखल घ्यावी नसता येणारा काळात तांड्यातील लोक तहसील कार्यालयावर उपोषण आणि धरण आंदोलन केल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही एवढीच माझी कळकळीची विनंती आहे हरीश राठोड यांनी केली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.