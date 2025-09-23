मराठवाडा

Jalna Flood: सुखापुरी रुई तांड्यावर रस्ता पुलाअभावी तीन वर्षांच्या बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू

Flood News: अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील रुई येथील श्रीराम तांड्यावर घडलेल्या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसर हळहळून गेला आहे. रस्ता व पुलाच्या सुविधाअभावी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने तांड्यावरील तीन वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
अशोक चांगले

सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील रुई येथील श्रीराम तांड्यावर घडलेल्या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसर हळहळून गेला आहे. रस्ता व पुलाच्या सुविधाअभावी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने तांड्यावरील तीन वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाला.

