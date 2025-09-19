मराठवाडा

Latur News: प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या माता अन् बाळाचा मृत्यू

Latur Hospital: येथील उपजिल्हा रुग्णालयात मन्नथपूर (गव्हाण, ता. निलंगा) येथील महिला प्रसूतीसाठी दाखल झाली होती. पोटातच बाळाचा मृत्यू झाल्याने सिझर करून लातूर येथे पुढील उपचारासाठी रेफर केले असता तेथे मातेचा मृत्यू झाला.
Latur News

Latur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निलंगा : येथील उपजिल्हा रुग्णालयात मन्नथपूर (गव्हाण, ता. निलंगा) येथील महिला प्रसूतीसाठी दाखल झाली होती. पोटातच बाळाचा मृत्यू झाल्याने सिझर करून लातूर येथे पुढील उपचारासाठी रेफर केले असता तेथे मातेचा मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Latur
Hospital
women
Pregnant Women
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com