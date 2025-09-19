Latur News: प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या माता अन् बाळाचा मृत्यू

निलंगा : येथील उपजिल्हा रुग्णालयात मन्नथपूर (गव्हाण, ता. निलंगा) येथील महिला प्रसूतीसाठी दाखल झाली होती. पोटातच बाळाचा मृत्यू झाल्याने सिझर करून लातूर येथे पुढील उपचारासाठी रेफर केले असता तेथे मातेचा मृत्यू झाला..याबाबत माहिती अशी, की नंदिनी शंकर पाटील ही गरोदर महिला १४ सप्टेंबर रोजी निलंगा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल झाली होती..१५ रोजी तपासणी केली असता गर्भातच बाळ मृत झाल्याने डॉक्टरांनी सिझेरियन शस्त्रक्रिया करून बाहेर काढले. परंतु, आईची तब्येत खालावत असल्याने पुढील उपचारासाठी लातूर येथे रेफर केले होते. परंतु, त्या ठिकाणी मातेचा मृत्यू झाला..प्रसूतीसाठी आलेल्या मातेचा बाळासह मृत्यू झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. याबाबत वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विश्वेश कुलकर्णी म्हणाले, की याबाबत चौकशी करण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली असून, त्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल..Bhandara News: लाखांदूर हादरले! प्रसूतीनंतर नवजात शिशूचा मृत्यू आणि पुढील उपचाराला नेत असताना माताही दगावली.सध्या उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्या तुलनेत डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.