मराठवाडा

Georai Crime : 'त्या' मायलेकीच्या मृत्यूचे कारण आले समोर; सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल, पतीला अटक

बीडमधील गेवराईच्या मालेगाव मज-यातील 'त्या' मायलेकीच्या मृत्यूचे कारण आले समोर.
ankita ghavade and shivpriti ghavade
ankita ghavade and shivpriti ghavadesakal
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - बीडमधील गेवराईच्या मालेगाव मज-यातील 'त्या' मायलेकीच्या मृत्यूचे कारण समोर आले असून, हुंड्यावरुन शारीरिक व मानसिक छळास कंटाळून आत्महत्या केल्याचे उघड झाल्याने तब्बल चोविस तासानंतर सासरकडील सहा जणांविरुद्ध तलवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्यानंतरच या मायलेकीच्या मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करण्यात आली.मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजेच्या दरम्यान मालेगावात या मायलेकीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Loading content, please wait...
crime
mother
death
Arrested
Dowry
georai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com