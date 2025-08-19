Georai Crime : 'त्या' मायलेकीच्या मृत्यूचे कारण आले समोर; सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल, पतीला अटक

गेवराई - बीडमधील गेवराईच्या मालेगाव मज-यातील 'त्या' मायलेकीच्या मृत्यूचे कारण समोर आले असून, हुंड्यावरुन शारीरिक व मानसिक छळास कंटाळून आत्महत्या केल्याचे उघड झाल्याने तब्बल चोविस तासानंतर सासरकडील सहा जणांविरुद्ध तलवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्यानंतरच या मायलेकीच्या मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करण्यात आली.मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजेच्या दरम्यान मालेगावात या मायलेकीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..अंकिता बळीराम घवाडे (वय-२५) या विवाहित महिलेने दोन वर्षाची मुलगी चिमुकली शिवप्रीती हिला फाशी देत अंकीताने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. १८) दुपारी घडली.पती बळीराम हा घरी येताच हा प्रकार दिसुन आला. मायलेकीचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी बीडच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. अंकिताच्या माहेरकडील नातेवाईकांना घटनेची माहीती समजताच बीड जिल्हा रुग्णालयात धाव घेत रुग्णालयात गर्दी झाली होती..दरम्यान, अंकीताचे तीन वर्षापुर्वी मालेगाव येथील बळीराम याच्याशी विवाह झाला होता. तीन वर्ष सुखी संसार सुरु असतानाच सोमवारी (ता. १८) अंकीताने टोकाचे पाऊल का उचलले याचे कारण अस्पष्ट होते.मात्र,साळींबा (ता. वडवणी) येथील मृत अंकीताचा भाऊ राम जाधव याने आक्षेप घेत तिचा सासरकडील लोक हुंड्यावरुन मानसिक व शारीरिक छळ करत असल्याचा आरोप केल्याने सासरकडील मंडळी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होणार नाही. तोपर्यंत मृतदेहांची उत्तरीय तपासणी व मृतदेह ताब्यात देणार नाही. असा पवित्रा घेतला..अखेर चोविस तासानंतर मृत अंकीताच्या पतीसह अन्य पाच जणांविरुद्ध तलवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्यानंतरच मृत अंकिता व शिवप्रीती या मायलेकीच्या मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी मंगळवारी (ता. १९) करण्यात आली. सायंकाळी सहा वाजेच्या दरम्यान या मायलेकीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..दरम्यान, यातील पती बळीराम घवाडे यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक मनोज निलंगेकर, फौजदार स्वप्नील कोळी, अन्नदास यांच्या मार्गदर्शनात बीट जमादार सचिन कोरडे हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.