Aurangabad Accident: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अपघात, दोन वाजता प्रवास, सायंकाळी लग्न; पण वाटेतच १६ वर्षीय मुलाचा अंत!

-दिनेश शिंदे चित्तेपिंपळगाव : टाकळी वैद्य (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथे शनिवारी दुपारी झालेल्या भीषण अपघातात १६ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर ,चालकासह अन्य दोन मुले किरकोळ जखमी झाली आहेत. स्कॉर्पिओ जीप उलटल्याने हा अपघात घडला असून अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव अभिषेक उद्धव काकडे (वय १६, वर्ष रा. वडखा, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे असून. अभिषेक हा आपल्या मावशीच्या लग्नानिमित्त मामाच्या गावी टाकळी वैद्य येथे आला होता. शनिवारी सायंकाळीचं मावशीचे लग्न सोहळा पार पडणार होता.मात्र लग्नघरातील आनंदाचे वातावरण काही क्षणांतच दुःखात बदलल्याने म्हस्के व काकडे कुटुंबीयांवर शोककळा पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी सुमारे दोन वाजेच्या सुमारास अभिषेक हा त्याचे चुलत मामा बाबासाहेब म्हस्के यांच्यासोबत काही कामानिमित्त टाकळी वैद्य येथून चिकलठाणा येथे जात होता. यावेळी बाबासाहेब म्हस्के हे स्कॉर्पिओ जीप (क्र. एमएच २० एएन ५३३३) चालवत होते. गाडीत अभिषेकसह आणखी दोन मुले बसलेली होती..गावाजवळील नागमोडी वळणावर वाहन पोहोचताच अचानक समोर परिस्थिती निर्माण झाल्याने चालकाने जोरात ब्रेक दाबला. वेगात असलेल्या स्कॉर्पिओवरील नियंत्रण सुटल्याने जीप रस्त्याच्या कडेला पलटी झाली. अपघात इतका भीषण होता की समोरच्या सीटवर बसलेल्या अभिषेकच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..जखमी अभिषेकला त्वरित छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. या दुर्घटनेत चालकासह अन्य दोन मुलांना किरकोळ दुखापत झाली असून त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू आहेत..घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली होती. अपघातानंतर लग्नघरावर दुःखाचे सावट पसरले होते .कुटुंबीयांचा आक्रोश हृदयद्रावक होता. अभिषेक हा शांत व मनमिळावू स्वभावाचा असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. या प्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास चिकलठाणा पोलिस करत आहे.