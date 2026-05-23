Degloor Accident: देगलूरमध्ये भीषण अपघात; आई-पुत्राचा दुर्दैवी अंत, तेरवीवरून परतताना काळाचा घाला, मंगलमय घरात दुःखाचा डोंगर!

-अनिल कदमदेगलूर : शोक व्यक्त करण्यासाठी गेलेल्या कुटुंबावरच नियतीने काळाचा घाला घातल्याची हृदयद्रावक घटना देगलूर तालुक्यातील शहापूर येथे घडली. तेरवीच्या जेवणावरून परतताना झालेल्या भीषण अपघातात पंढरी गौराजी यंजपवार (वय ५५ ) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची आई शेषाबाई गौराजी यंजपवार (वय ६८ ) यांची उपचारादरम्यान प्राणज्योत मालवली. या दुहेरी दुःखद घटनेने शहापूर गाव हळहळले आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .मिळालेल्या माहितीनुसार, आई-पुत्र दोघेही नातेवाईकांच्या तेरवीच्या कार्यक्रमासाठी मेनूर येथे गेले होते. तेथून शहापूरकडे परत येत असताना मदनूर रोडवर त्यांच्या वाहनाचा डिव्हायडरला जोरदार धडक बसून अपघात झाला. या अपघातात पंढरी यंजपवार यांचा जागीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी झालेल्या शेषाबाई यांना तातडीने देगलूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..रुग्णालयात डॉ. संभाजी पाटील फुलारी यांनी त्यांच्यावर उपचार केले. मात्र, अतिदक्षता विभागात व्हेंटिलेटरची सुविधा उपलब्ध नसल्याने तसेच खासगी रुग्णालयातही दाखल करून घेण्यास नकार मिळाल्याचा आरोप नातेवाईक सायलू शहापूर यांनी केला आहे. वेळेत योग्य उपचार मिळाले असते, तर शेषाबाई यांचे प्राण वाचले असते, अशी हळहळ त्यांनी व्यक्त केली..या घटनेने यंजपवार कुटुंबावर सलग दुसरे संकट कोसळले आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंढरी यंजपवार यांच्या पत्नीचे निधन झाले होते. त्यांच्या पश्चात तीन मुली व वृद्ध वडील असा परिवार आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच एका मुलीचा साखरपुडा पार पडला होता आणि अधिक महिन्यानंतर घरात लग्नसोहळ्याची तयारी सुरू होणार होती. मात्र, मंगलमय वातावरण निर्माण होण्याआधीच कुटुंबावर दुःखाचे सावट पसरले..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला... घटनेची माहिती मिळताच शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख महेश पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेत कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. या प्रकरणी मदनूर (तेलंगणा) पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.