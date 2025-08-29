Jalna Accident: राजुर टेंभुर्णी रस्त्यावर भीषण अपघात; कार थेट विहिरीत कोसळून पाच जणांना जलसमाधी, ग्रामस्थांमध्ये हळहळ

जाफराबाद : आजारी असलेल्या सासूला सुलतानपूर येथे घेऊन जाणाऱ्या आय ट्वेन्टी कार जालना जिल्ह्यातील राजुर टेंभुर्णी रस्त्यावर गाडेगव्हाण फाट्याजवळ विहिरीत पडली. मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या एकाला जोराची धडक देत विहिरीत पडलेल्या कार मधील पाच जणांना जलसमाधी मिळाली आहे..यामध्ये ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब डकले (वय 40), निर्मला सोपान डकले (वय 25), पद्माबाई लक्ष्मण भांबिरे (वय 55) ज्ञानेश्वर लक्ष्मण भांबिरे यांच्यासह अन्य एक जनाचा मृतामध्ये समावेश आहे. तर मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या भगवान बनकर यांना कार ने धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी असून त्यांना जालना येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..छत्रपती संभाजी नगरीतून डकले परिवारातील सदस्यांनी कोपर्डा (ता. भोकरदन ) येथून पॅरलेसिसच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या सासूबाईला घेऊन विदर्भातील सुलतानपूर येथे उपचारासाठी कार ने जात होते. राजुर टेंभुर्णी रस्त्यावर सकाळी सहा वाजेच्या सुमारास मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या बनकर यांना धडक देऊन गंभीर जखमी केले. दरम्यान कारला हुलकावणी बसल्याने कार विहिरीत गेली. 70 फूट खोल असलेल्या विहिरीत तुडुंब पाणी असल्याने सर्वांना जलसमाधी मिळाली..घटनास्थळी पोलीस महसूल प्रशासन सकाळपासून कार पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत दरम्यान अग्निशमक दलालाही पाचारण करण्यात आले होते परंतु त्यांना गाडी व मृतदेह बाहेर काढण्यात अपयश आल्याने पैठण येथून खाजगी रेस्क्यू ऑपरेशन करणाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते दरम्यान दुपारी एक वाजेच्या सुमारास गाडी बाहेर काढण्यात यश आले. आठ तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर विहिरीतील कार व मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी यश आले..ST Bus Accident : पुणे-कोलाड रस्त्यावर चाचीवली येथे दोन एसटी बसची धडक; सुदैवाने जिवीतहानी टळली.विहिरीला कठडे तारकुपणमुख्य रस्त्यापासून 60 ते 70 फूट अंतरावर असलेल्या विहिरीला कठडे असून विहिरीसह शेती भोवती तारकुंपण केलेले आहे दरम्यान सदर कार तारकुंपण व गेट तोडून विहिरीचे कठडे तोडून विहिरीत पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.