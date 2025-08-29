मराठवाडा

Jalna Accident: राजुर टेंभुर्णी रस्त्यावर भीषण अपघात; कार थेट विहिरीत कोसळून पाच जणांना जलसमाधी, ग्रामस्थांमध्ये हळहळ

Accident News: जालना जिल्ह्यातील टेंभुर्णी-राजुर रस्त्यावर भीषण अपघात झाला. कार विहिरीत पडल्याने पाच जणांना जलसमाधी मिळाली असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.
Jalna Accident
Jalna Accidentsakal
Updated on

जाफराबाद : आजारी असलेल्या सासूला सुलतानपूर येथे घेऊन जाणाऱ्या आय ट्वेन्टी कार जालना जिल्ह्यातील राजुर टेंभुर्णी रस्त्यावर गाडेगव्हाण फाट्याजवळ विहिरीत पडली. मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या एकाला जोराची धडक देत विहिरीत पडलेल्या कार मधील पाच जणांना जलसमाधी मिळाली आहे.

