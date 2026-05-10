Udgir–Nanded Highway Accident: उदगीर-नांदेड महामार्गावर भीषण अपघात; युवकाचा जागीच मृत्यू, भरधाव कारची दुचाकीला जोरदार धडक!

-सचिन शिवशेट्टेउदगीर : उदगीर-नांदेड राष्ट्रीय महामार्गावरील एकूर्का रोड परिसरात रविवारी (ता. १० ) दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार युवकाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, भरधाव वेगाने येणाऱ्या एमएच २४ बीएल ००१५ क्रमांकाच्या कारने एमएच २४ बीएस ३३६२ क्रमांकाच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. अपघात इतका भीषण होता की दुचाकीस्वार बलभीम हणमंतराव साळुंखे वय (३५)(रा. एकूर्का रोड, उदगीर) यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनीही घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. पुढील तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे..या अपघातामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. नागरिकांकडून भरधाव वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत ठिय्य मांडला आहे.