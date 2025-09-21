Georai Accident: ट्रक दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या आपघातात गेवराईच्या दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू, मालीपारगाव येथील घटना

गेवराई : ट्रक व दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या आपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्याची घटना रविवारी रात्री उशिरा पाथर्डी-विशाखापट्टणम राष्ट्रीय महामार्गावरील मालीपारगाव फाट्यावर घडली. .दत्ता राजेंद्र कोळेकर(वय २०)रा. चोपड्याचीवाडी ता.गेवराई जि.बीड असे या आपघातात मृत झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे..माजलगाव (जि.बीड)येथे दत्ता कोळेकर हा रविवारी खासगी कामानिमित्त दुचाकीवर गेला होता.कामे उरकून तो पाथर्डी-विशाखापट्टणम राष्ट्रीय महामार्गावरून दुचाकीवरुन गाव चोपड्याचीवाडी (ता.गेवराई)परतत येत असताना मालीपारगाव फाट्यावर समोरील भरधाव ट्रकने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने दत्ता कोळेकर हा जागीच ठार झाला..आपघाताची माहीती पोलीसांना मिळताच घटनास्थळावर दाखल झाले.मृत दत्ता कोळेकर याचा मृतदेह माजलगाव उपजिल्हा रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीस दाखल करण्यात आला..Truck Accident: ट्रक ऑटोच्या भीषण अपघातात सहा ठार, राजुरा गडचांदूर राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना.दरम्यान, ट्रक चालक फरार झाल्याची माहीती मिळाली आहे.दरम्यान,मृत दत्ता कोळेकर याच्या मृत्यूने गेवराईतील चोपड्याचीवाडीत हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.