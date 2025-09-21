मराठवाडा

Georai Accident: ट्रक दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या आपघातात गेवराईच्या दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू, मालीपारगाव येथील घटना

Accident News: गेवराई तालुक्यात मालीपारगाव फाट्यावर ट्रक व दुचाकीच्या समोरासमोर धडकेत दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातामुळे चोपड्याचीवाडीत हळहळ व्यक्त होत आहे.
भास्कर सोळंके
गेवराई : ट्रक व दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या आपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्याची घटना रविवारी रात्री उशिरा पाथर्डी-विशाखापट्टणम राष्ट्रीय महामार्गावरील मालीपारगाव फाट्यावर घडली.

