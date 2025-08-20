मराठवाडा

Wall Collapse : रस्त्यावरून घराकडे जात असताना रहात्या घराची भिंत अंगावर कोसळल्याने एक ठार; गेवराईच्या ढालेगावातील दुर्दैवी घटना

सकाळी न्याहरी करण्यास घरी जात असताना अचानकच भींत अंगावर कोसळल्याने एक जण ठार.
one dead in wall collapse
one dead in wall collapsesakal
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - सकाळी न्याहरी करण्यास घरी जात असताना अचानकच भींत अंगावर कोसळल्याने एक जण ठार झाल्याची घटना बुधवारी सकाळी गेवराईतील ढालेगाव येथे घडली.

accident
death
wall
georai

