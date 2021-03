परभणी येथून प्रथमच रेल्वे मालगाडीने सोयाबीनची वाहतूक; बिजनेस डेवलोपमेन्ट युनिटच्या प्रयत्नांना यश 

परभणी : दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागातील परभणी येथून प्रथमच सोयाबीन सीड्सची रेल्वेने मालवाहतूक करण्यात आली. विभागीय व्यवस्थापक उपिंदर सिंघ यांनी बनवलेल्या बिजनेस डेवलोपमेन्ट युनिट (बी.डी.यु.) ला छान यश प्राप्त होत आहे. नगरसोल येथून किसान रेल्वेने कांदा आणि द्राक्षे देशभरात पाठविण्यात येत आहेतच. त्यात ता. १५ मार्च रोजी परभणी येथून ४२ बी.सी.एन. वेगन्स मधून २६६१ टन सोयाबीन सीड्स गुजरात येथील गांधीधाम येथे पाठविण्यात आले आहेत. मराठवाड्यात सोयाबीनचे पिक खूप मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येते. या सोयाबीन ची वाहतूक आत्तापर्यंत ट्रक, टेम्पोने जवळपासच्या शहरात तसेच विदर्भात केली जाते. काल परभणी येथून गांधीधाम, गुजरात येथे सोयाबीन गेल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विविध राज्यांत तसेच परदेशात ही पाठविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. भारतीय रेल्वेने आता मालवाहतूक वाढविण्यावर खूप अधिक जोर दिला आहे. माल रेल्वे डब्यांमध्ये चढविण्यापासून तो माल उतरविण्यापर्यंत पाठपुरावा केला जात आहे. ज्यामुळे मालवाहतूक अधिक वेगाने आणि सुरक्षित पणे होत आहे. त्यातच नव्यानेच गठीत केलेल्या बिजनेस डेवलोपमेन्ट युनिट (बी.डी.यु.) चे अधिकारी विविध क्षेत्रातील व्यापारी, उद्योजक, शेतकरी यांच्या भेटी घेवून त्यांना रेल्वेने माल वाहतूक केल्यास त्यांचा माल वेगाने, सुरक्षित आणि कमी खर्चात कसा पोहोचविला जाईल याचे महत्व पटवून देत आहेत. दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक गजानन माल्या यांनी नांदेड विभागातील अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी मालवाहतूक वाढविण्याकरिता करत असलेल्या प्रयत्नाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. श्री माल्या यांनी शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योजक यांना आवाहन केले आहे की त्यांनी रेल्वे तर्फे दिल्या जाणाऱ्या विशेष सवलती, संधी आणि सुविधा वापरुन आपला व्यवसाय वृद्धिंगत करावा. तसेच नांदेड विभागातून पर्यायाने दक्षिण मध्य रेल्वेमध्ये मालवाहतूक वाढवण्यात हातभार लावावा. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Transport of soybeans by train from Parbhani for the first time; Success to Business Development Unit Efforts parbhani news