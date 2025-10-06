मराठवाडा

Pachod Accident : तिहेरी वाहनांचा अपघात, एकाच कुटुंबातील तिघेजण जागीच ठार; दोघे गंभीर जखमी

दोन दुचाकींना पाठीमागून येणाऱ्या भरधाव वेगातील कंटनेरने जोराची धडक दिली.
container bike accident

container bike accident

sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड - छत्रपती संभाजी नगरकडे येणाऱ्या दोन दुचाकींना पाठीमागून येणाऱ्या भरधाव वेगातील कंटनेरने जोराची धडक दिल्याने दुचाकीवरील एकाच कुटुंबातील तिघेजण जागीच ठार तर दुसऱ्या दुचाकीवरील दोघे जण गंभीर जखमी झाल्याची हृदयद्रावक घटना घटना सोमवारी (ता. सहा) सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास धूळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर महाकाळा (ता. अंबड) जवळ घडली असून जखमींना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे रुग्णालयात दाखल केले तर मृतांना पाचोड (ता. पैठण) येथील ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरणीय तपासणी साठी आणण्यात आले.

Loading content, please wait...
Vehicle
accident
death
Bike
pachod

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com