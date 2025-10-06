Pachod Accident : तिहेरी वाहनांचा अपघात, एकाच कुटुंबातील तिघेजण जागीच ठार; दोघे गंभीर जखमी

पाचोड - छत्रपती संभाजी नगरकडे येणाऱ्या दोन दुचाकींना पाठीमागून येणाऱ्या भरधाव वेगातील कंटनेरने जोराची धडक दिल्याने दुचाकीवरील एकाच कुटुंबातील तिघेजण जागीच ठार तर दुसऱ्या दुचाकीवरील दोघे जण गंभीर जखमी झाल्याची हृदयद्रावक घटना घटना सोमवारी (ता. सहा) सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास धूळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर महाकाळा (ता. अंबड) जवळ घडली असून जखमींना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे रुग्णालयात दाखल केले तर मृतांना पाचोड (ता. पैठण) येथील ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरणीय तपासणी साठी आणण्यात आले..या अपघातात विकास आन्नासाहेब जाधव (वय-२८), पत्नी- साक्षी विकास जाधव (वय-२२), मुलगा-अर्थव विकास जाधव, (वय चार वर्षे) हे सर्व रा. रोहीलागड (ता .अंबड) (हल्ली मुक्काम शाहनगर चिकलठाणा, (छत्रपती संभाजीनगर) हे तिघे ठार झाले.या संबंधी अधिक माहिती अशी, विकास जाधव यांच्या मामाच्या मुलांचे दुपारी उमापुर (ता. गेवराई, जिल्हा बिड) येथे लग्न असल्याने ते आपल्या पत्नी- साक्षी विकास जाधव (वय-२२ वर्षे), मुलगा-अर्थव विकास जाधव (वय चार वर्षे) यांचेसोबत दुचाकी (क्रमांक एम. एच. २०, एच.सी. ३०१३)ने उमापूर येथे गेले होते..लग्न लावून सायंकाळी ते दुचाकीने पुन्हा आपल्या घराकडे निघाले असताना महाकाळा फाटयाजवळ शाहगडहून भरधाव वेगात येणाऱ्या कंटनेर (क्रमांक एन एल, ०१, जी, ९३२२)ने पाठीमागुन जोराची धडक देत दूरपर्यंत फरफराट नेऊन रस्त्यामधील दुभाजक ओलांडून दुसऱ्या बाजुस नेल्याने एकाच कुटुंबातील उपरोक्त जाधव पती, पत्नी व पुत्राचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..घटनास्थळी उपस्थित नातेवाईकांच्या म्हणण्या नुसार मयत साक्षी जाधव या गरोदर होत्या, काळानं घाला घातल्याने संपूर्ण कुटुंब या घटनेत गतप्राण झाले. तर दुसऱ्या दुचाकी (क्रमांक एम एच १६, सी.एल. ९७३७) वरील संतोष बनसोडे (वय-२९ वर्षे), पत्नी मोनिका संतोष बनसोडे (वय-२५ वर्षे) रा.वळदगाव, (ता. जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) येथील असून ते गंभीर जखमी झाले आहेत.मयत साक्षी जाधव व मुलगा अर्थव जाधव यांना पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरणीय तपासणीसाठी दाखल करण्यात आले तर तिसरे मयत विकास जाधव इतर जखमींना छञपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..या घटनेनंतर धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर काही वेळ दोन्ही बाजूंनी वाहतूक ठप्प झाली होती. घटनास्थळी गोंदी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक किरण हिवाळे, जमादार रामदास केंद्रे, दिपक भोजने व महाकाळा गावातील ग्रामस्थांनी कंटनेरखाली दबलेल्या मयतांना जेसीबीच्या साह्याने बाहेर काढण्यासाठी मदत करून खोळंबलेली वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलीसांना मदत केली. या घटनेत दोन्ही दुचाकींचा पूर्णतः चुराडा झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.