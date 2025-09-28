मराठवाडा

Tuljabhavani Temple Trust: पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावली तुळजामाता; संस्थानतर्फे मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटी रुपये देणार

CM Relief Fund : श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने पूरग्रस्तांना मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीस एक कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तसेच परांडा येथे १ हजार साड्यांचे वाटप करून मंदिराने सामाजिक बांधिलकी जपली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तुळजापूर : श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या वतीने पूरग्रस्तांना मदत व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय शनिवारी (ता.२७) घेतला आहे. दरम्यान, पूरग्रस्त महिलांसाठी १ हजार साड्यांचे वाटपही संस्थानतर्फे परांडा येथे करण्यात आले.

