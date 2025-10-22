Tuljapur Bike Accident: तुळजापूर-नळदुर्ग मार्गावर भीषण अपघात; दोन तरुणांचा मृत्यू

मराठवाडा

Accident News: चाकी अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना तुळजापूर-नळदुर्ग मार्गावर सोमवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. प्रेम विनायक कांबळे नागेश दत्ता वाघमारे अशी त्यांची नावे आहेत.
तुळजापूर : दुचाकी अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना तुळजापूर-नळदुर्ग मार्गावर सोमवारी (ता. २०) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. प्रेम विनायक कांबळे (वय २२), नागेश दत्ता वाघमारे (१८) अशी त्यांची नावे आहेत.

