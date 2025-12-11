Bribery Case: मंडळ अधिकाऱ्याकडून तहसीलदारांना खंडणीची मागणी! तुळजापूर, दोघांविरुद्ध गुन्हा, क्रेडिट कार्डच्या थकीत रकमेवरून घटना

तुळजापूर : एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कनिष्ठाकडे लाच मागितली, खंडणीची मागणी केली, अशा बातम्या वाचनात येतात; पण चक्क मंडळ अधिकाऱ्याने थेट तहसीलदाराला खंडणी मागितल्याचा प्रकार तुळजापुरात घडला. यात तक्रार मागे घेण्यासाठी तहसीलदारांना तब्बल १५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी मंडळ अधिकारी तसेच विधिज्ञावर तुळजापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे..यासंदर्भात पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी ः तहसीलदार अरविंद बोळंगे हे निवडणुकीच्या कामामध्ये व्यस्त असताना त्यांना एका महिलेने फोन करीत ‘मंडळ अधिकारी दिनेश बहिरमल (रा. आरळी बुद्रुक, ता. तुळजापूर) हे तुळजापूर तहसीलचे कर्मचारी आहेत. त्यांनी एसबीआय बॅंकेचे क्रेडिट कार्ड घेतले असून, त्याचे ४ लाख रुपये थकीत असल्याचे सांगितले. तसेच बहिरमल हे कंपनीमार्फत केलेले फोन उचलत नसून, त्यांनी तुमचा मोबाइल क्रमांक सिस्टीमला दिला असल्याचे सांगितले..मात्र तहसीलदारांनी आपला कसलाही संबंध नसल्याचे सांगितल्याने ‘आपण तहसीलदार असूनही कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत पैसे बुडविण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहात,’ अशी भाषा सदर महिलेने वापरल्याने तहसीलदार बोळंगे यांनी फोन बंद केला. तसेच मंडळ अधिकारी बहिरमल यांना फोन करून हा विषय तुमचा व्यक्तिगत असल्यामुळे माझा नंबर देऊ नका. यापुढे माझा मोबाइल नंबर दिल्यास प्रशासकीय कारवाई करावी लागेल, असे सुनावले..त्यानंतर बोळंगे हे १८ नोव्हेंबरला तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पालिका निवडणुकीच्या कामकाजात असताना दुपारी तीनच्या सुमारास ८३६९८०९७४७ या क्रमांकावरून त्यांना पुन्हा फोन आला. ‘दिनेश बहिरमल यांना लाइनवर घ्या’, असा आग्रह मोबाइलवर बोलणारी महिला करत होती. तहसीलदारांनी नकार दिल्यानंतरही दुपारी साडेतीनच्या सुमारास त्यांना सलग तेरा वेळा त्याच क्रमांकावरून व्हाट्सअप कॉल आले. निवडणुकीच्या कामकाजात अडथळा आल्याने तहसीलदारांनी बहिरमल यांना फोन करून संताप व्यक्त केला..त्यानंतर २७ नोव्हेंबरला बहिरमल यांनी बोळंगे यांच्याविरोधात धाराशिव येथील आनंदनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर २९ नोव्हेंबरला तहसीलमधील कर्मचारी शुभम काळे यांना बालाजी बोडके (रा. ढोकी, ता. धाराशीव) यांचा फोन आला. त्यांनी आपण बहिरमल यांचे वकील असून, तहसीलदार बोळंगे यांच्याशी बोलायचे आहे. मात्र फोनवर न बोलता प्रत्यक्ष भेटून बोलू, असे सांगितले. या प्रकरणात सतत पैशांची मागणी झाल्याने तहसीलदार अरविंद बोळंगे यांच्या फिर्यादीनुसार नऊ डिसेंबरला रात्री पावणेअकराच्या सुमारास वरील दोन जणांविरुद्ध तुळजापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे..Barshi News : अखेर बार्शीच्या 'त्या' ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा मृत्यू; नोकरीवरुन काढून टाकण्याची दिली होती धमकी.घरी येऊन पैसे मागितल्याचा आरोपविधीज्ञ बालाजी बोडके यांनी ३० नोव्हेंबरला शुभम काळे यांना दूरध्वनीवरून फोन करून बहिरमल यांचे प्रकरण मिटविण्यासाठी पंधरा लाख रुपये तहसीलदार बोळंगे यांनी द्यावेत, अशी मागणी केली. त्यावर तहसीलदारांनी शिपाई रवींद्र शिंदे, काळे यांना बहिरमल यांची भेट घेण्यासाठी धाराशिव येथे पाठवले. तेथेही बहिरमल यांनी तक्रार मागे घेण्यासाठी तहसीलदारांनी आपल्याला दहा लाख रुपये देऊन माफीनामा लिहून द्यावा, एवढी मोठी रक्कम रोख स्वरूपात देणे शक्य नसल्यास आरटीजीएसने पाठवावेत, अशी मागणी केल्याचे तहसीलदार बोळंगे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. वकील बोडके यांनी सुरवातीला १५ लाख रुपये, त्यानंतर दहा लाख रुपये तसेच प्रत्यक्षात फोनवर दोन लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली. शिवाय बोडके यांनी आपल्या घरी येऊन पैसे मागितल्याचा आरोपही तहसीलदारांनी तक्रारीत केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.