Tuljapur Dharashiv Accident : तुळजापूर-धाराशिव रस्त्यावर दुचाकीचा अपघात; तिघेजण जखमी

तुळजापूर : तुळजापूर धाराशिव रस्त्यावर दुचाकीच्या अपघातात तिघेजण जखमी झाल्याची दुर्घटना रविवारी ता. 26 रात्री सव्वा सात वाजण्याच्या सुमारास घडली..उपजिल्हा रुग्णालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जखमींची नावे पुढीलप्रमाणे एकता निलेश व्यास (वय 40) राहणार तुळजापूर, सुरज गजानन साखरे (वय 23), सागर गजानन साखरे दोघे राहणार मुरूम जिल्हा धाराशिव अशी आहेत. श्री साखरे हे धाराशिवकडून तुळजापूरकडे येत होते. त्याचवेळी सदरचा अपघात तुळजापूरनजीक धाराशिव रस्त्यावर पांडूरंगनगरजवळ झाला आहे..यासंदर्भात एकता व्यास यांना धाराशिव येथे पुढील उपचारासाठी पाठवण्यात आलेले आहे. येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अविनाश ढगे यांनी सांगितले की, अपघातात तिघेजण जखमी आहेत. त्यापैकी दोघांना धाराशिव येथे पुढील उपचारासाठी पाठवण्यात आलेले आहे.