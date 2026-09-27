Tuljapur drought crisis : दुष्काळाने हतबल झालेल्या तुळजापूरच्या शेतकऱ्याची हाक: साहेब, मी जीवन संपवेल, या भीतीनं मुलगा कुठंच एकटं जाऊ देईना!

तुळजापूर : ‘‘साहेब, दुष्काळानं पीक करपलं हो. माझ्या शेतातनं कसलंच उत्पन्न नाही. ऊस आहे, पण पाणी मिळत नाही. लाइट येत-जात असल्यानं पिकाला पाणी देता येत नाही. मी निराश झालो. म्हणून मी एकदा हतबल होऊन घरात बोलत होतो. आत्महत्या करू का, असं मी तेव्हा बोलून गेलो. तेव्हापासनं माझा मुलगा मला कुठंच एकटं जाऊ देत नाही. माझ्या काळजीपोटी तो शाळेतही जात नाही, म्हणून मला त्याच्यासोबत जाऊन वर्गाच्या बाहेर बसावं लागतं...’’ .तुळजापूर तालुक्यातील खानापुरचे शेतकरी अल्ताफ बेग हे शिवसेना यूबीटीचे आमदार तथा युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्यासमोर दुष्काळाचं दाहक वास्तव मांडत होते, तेव्हा हा बाप आणि त्यांची काळजी घेणारा मुलगा पाहून उपस्थितांनाही गहिवरून आलं..आदित्य ठाकरे हे शनिवारी दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी खानापूर येथे आले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी दुष्काळी स्थितीचे दाहक वास्तव मांडले. शेतकरी बेग म्हणाले, ‘‘माझ्या शेतात कसलेच उत्पन्न नाही. शेतात उत्पन्न येणार नसल्यामुळे आत्महत्या करू का, असा विचार येत असल्याचे घरात बोलून गेलो. तेव्हापासून माझा मुलगा महंमद घरात माझ्यासोबत थांबतो. मी कुठंही जाताना तो माझ्याबरोबरच येतो. रात्री मला झोपही येत नाही. माझा मुलगा माझ्यासोबत कायम बसून असतो, तो शाळेत जायलाही तयार नाही. मुलाला शाळेत पाठवल्यानंतर तो, मी शाळेत जात नाही, असे म्हणतो. त्यामुळे मला त्याच्यासोबत शाळेत जाऊन त्याच्या शाळेच्या वर्गासमोर बसावं लागतं, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मुलाच्या शाळेचा शिक्षणाचा खर्च करणेही आता अवघड झालेले आहे. शेतातील परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. उत्पन्नाची कोणतीच साधने माझ्याकडे नाहीत, असे बेग यांनी सांगितल्यावर तेथील शेतकरी आणि अनेक कार्यकर्त्यांचे डोळे पाणावले. त्यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे प्रातिनिधीक चित्रच मांडल्याची भावना यावेळी शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली. बेग यांनी सरकारकडून फक्त घोषणा होतात, तसेच केवळ डिजिटलच्या घोषणा करून आम्ही तुम्हाला काहीतरी दिले, असे दाखवले जाते; परंतु शेतकऱ्याला काही मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असेही त्यांनी सांगितले..शेतकऱ्यांनी जनावरे जगवायची कशी?शेतकरी कृष्णाथ गायकवाड म्हणाले, उडीद पीक गेले. हेक्टरी एक लाख रुपये तरी नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक आहे. शेतात मजुरांना काम नाही. तसेच शेतकऱ्यांना त्यांची जनावरे जगवायची कशी, प्रपंच चालवायचा कसा, अशी आमच्यापुढे गंभीर समस्या आहे, असे त्यांनी सांगितले. शेतकरी बाळासाहेब गायकवाड यांनी, काही नाही, केवळ सरकार कागदोपत्री दिल्याची घोषणा करते, असा आरोप केला. शिरगापूर येथील शेतकरी विनायक सूळ यांनीही त्यांची व्यथा मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.