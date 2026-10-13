Tuljapur देवीच्या दारात वर्दीचा माज! प्रवेश न दिल्यानं पोलिसाने सुरक्षा रक्षकाला डोकं फुटेपर्यंत मारलं, तक्रार घेण्यासही नकार

तुळजाभवानी मंदिरात पितळी गेटमधून प्रवेश देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून मंदिर संस्थानच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्याला तीन ते चार पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मारहाणीत सुरक्षा कर्मचाऱ्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून, घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..सध्या नवरात्र महोत्सव सुरू असल्याने तुळजाभवानी मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. मंदिरातील पितळी गेटवर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. याच ठिकाणी काही पोलीस कर्मचारी प्रवेशासाठी आले होते. सुरक्षा कर्मचाऱ्याने त्यांना पितळी गेटमधून प्रवेश देण्यास नकार दिला. पहिल्या मजल्यावर असलेल्या दुसऱ्या गेटमधून जाता येईल असे सांगितल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्याने म्हटले..Samruddhi Expressway: ट्रकला आग लागून चालकाचा जळून मृत्यू; पुलाखाली पडल्याने दुसऱ्याचा अंत.प्रवेश देण्यावरून पोलिस कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत झाली आणि त्यानंतर तीन ते चार जणांनी आपल्याला मारहाण केल्याचा आरोप सुरक्षा कर्मचाऱ्याने केला आहे. हातातील कड्याने डोक्यावर मारहाण करण्यात आल्याने डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे त्याने सांगितले. या घटनेनंतर मंदिर परिसरात खळबळ उडाली आहे..दरम्यान, मारहाण करणारे पोलीस कर्मचारी असल्याने पोलिसांकडूनच त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून घेतला जात नसल्याची खंत संबंधित सुरक्षा कर्मचाऱ्याने व्यक्त केली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.