मराठवाडा

Tuljapur देवीच्या दारात वर्दीचा माज! प्रवेश न दिल्यानं पोलिसाने सुरक्षा रक्षकाला डोकं फुटेपर्यंत मारलं, तक्रार घेण्यासही नकार

Tuljapur News तुळजापुरात तुळजाभवानी मंदिरात प्रवेशावरून वादानंतर पोलिसांनी सुरक्षा रक्षकालाच बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. यात सुरक्षा रक्षक जखमी झाला असून त्याची तक्रार घेण्यासही नकार दिलाय.
Tulja Bhavani Temple Incident: Complaint Against Police Not Accepted

Tulja Bhavani Temple Incident: Complaint Against Police Not Accepted

Esakal

सूरज यादव
Updated on

तुळजाभवानी मंदिरात पितळी गेटमधून प्रवेश देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून मंदिर संस्थानच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्याला तीन ते चार पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मारहाणीत सुरक्षा कर्मचाऱ्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून, घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

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